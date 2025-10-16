Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo | Rueda de prensa de Brugué

El atacante, uno de los capitanes del Levante UD, habla en rueda de prensa este jueves a partir de las 13:15 horas en los días previos al duelo ante el Rayo Vallecano en el Ciutat de Valencia.

Roger Brugué, directo de rueda de prensa

Roger Brugué, directo de rueda de prensa / LUD

Marcos Abad

Roger Brugué, uno de los capitanes del Levante UD, habla en rueda de prensa este jueves a partir de las 13:15 horas en los días previos al duelo ante el Rayo Vallecano en el Ciutat de Valencia.

Directo | Rueda de prensa de Brugué

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents