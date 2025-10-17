Manu Sánchez se reinventa y da el salto

Manu Sánchez, en una plantilla cuyos integrantes están debutando en Primera División en un elevado porcentaje, no aparenta, ni de lejos, inexperiencia a pesar de sus 25 años de edad. La élite es su contexto natural a la vez que afronta su quinta temporada compitiendo contra los mejores, estadística de peso que le permite ser tratado prácticamente como todo un veterano en el vestuario levantinista. No obstante, después de sorprender con el Atlético de Madrid en sus primeras apariciones, asentarse en la banda izquierda de El Sadar, y obtener tanto picos altos de rendimiento como sinsabores en el Celta y en el Alavés, el futbolista madrileño sigue desarrollando su carrera en la máxima categoría de la mano del Levante y sin la sensación de haber dado un paso atrás o, como mínimo, sentirse estancado. Es, de hecho, uno de los jugadores más reseñables de la plantilla comandada por Julián Calero y se postula como un recurso de gran relevancia de cara al reto de la permanencia.

Habituado a ser un lateral de largo recorrido, con capacidad para pisar línea de fondo y atacar sin descanso gracias a su fondo físico, Manu Sánchez ha dado un salto en la parcela defensiva tras trazar los últimos pasos de su meritoria trayectoria a conciencia. En ninguna de sus campañas en Primera División ha bajado de los 25 partidos, pero, aconsejado por su círculo más cercano, empezó, en enero de este año, a asesorarse y a trabajar con profesionales externos para ser más seguro y consistente en tareas defensivas, al igual que a mejorar diferentes conceptos y, sobre todo, a entender mejor otros aspectos tácticos relacionados con sus labores de lateral.

Después de un curso en el Alavés donde fue de menos a más, convirtiéndose en una pieza importante durante la segunda vuelta para lograr la salvación, sobrevoló la posibilidad de salir traspasado, pero, una vez apareció la opción de marcharse cedido al Levante, la consideró como una gran oportunidad para progresar en su carrera por dos motivos: por ser una plaza en la que le aseguraron un papel protagonista, y por cómo Julián Calero afrontó la vuelta del Levante a Primera División desde el objetivo de reforzar la línea defensiva a base de disciplina y trabajo. Ambos escenarios han proyectado a un Manu Sánchez que es tendencia en Orriols gracias a sus notables actuaciones.

Con una opción de compra inferior a su valor de mercado, el ‘23’ ya ha jugado 7 partidos, dada una asistencia (contra el Oviedo y correspondiente al 0-1 de Carlos Álvarez) y enseñado cómo se frena el incalculable potencial de Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del mundo. Su cesión, hasta la fecha, está siendo fructífera y cumple con sus expectativas, mientras siente que ha reinventado sus características para convertirse en un lateral más completo y equilibrado. A sus 25 años, y con lo mucho que ha demostrado en una élite del fútbol español de la que no se ha bajado desde que debutó con el Atlético de Madrid en 2019, Manu Sánchez está listo para continuar creciendo junto a un Levante que se beneficia de su progresión.