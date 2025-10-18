Un Levante necesitado visita al Real Madrid con el fin de sumar su primera victoria

El Levante UD afronta una nueva oportunidad para tratar de darle la vuelta a la situación. El equipo dirigido por Santiago Triguero tras las destitución de Emily Lima es colista de la Liga F con un punto en siete partidos. Este domingo a partir de las 16 horas, el conjunto granota visitará al Real Madrid, segundo clasificado, con el objetivo de sumar la primera victoria de la temporada e irse con buen sabor de boca al parón de selecciones.

La derrota por la mínima ante el Sevilla (0-1) en el redebut de Santi Triguero al frente del banquillo granota, este ya tomó las riendas del primer equipo femenino durante el final de la pasada campaña, evidenció pese al resultado que la plantilla había cambiado las tornas. Es cierto que el tardío gol de Inma Gabarro, que propició que las levantinistas se fueran de vacío pese a haber puesto en aprietos al rival como nunca hasta el momento, causó impotencia entre las futbolistas, y con razón. Pero el equipo mostró un cambio de imagen.

El reto más exigente

Este fin de semana, el Levante Femenino hace frente a un nuevo reto, tal vez el más exigente hasta la fecha. En el Di Stéfano, el cuadro valenciano tiene una nueva oportunidad para dejar atrás la dinámica de malos resultados que le han hundido en el último puesto de la tabla. Para ello, el equipo de Santi Triguero tratará de mantener esa garra y actitud mostrada en el choque de la pasada jornada.

La identidad del equipo ha sido una de las cualidades en las que la instistido Triguero: "Tenemos que ir a por todos los rivales independientemente de cuál sea y hemos enfocado la semana con máxima identidad, máximo compromiso y máxima exigencia por parte de todos para afrontar el partido con garantías", ha explicado el dueño del banquillo granota en la previa del choque.

La otra cara de la moneda

Enfrente estará el Real Madrid, segundo clasificado con 14 puntos, a siete de distancia del primer clasificado, el FC Barcelona. El equipo dirigido por Pau Quesada ha sumado cuatro victorias, dos empates y una derrota, la del derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, en siete jornadas.

El conjunto blanco llega a este partido tras la abultada victoria el pasado domingo ante el Athletic Club, uno de los rivales del Levante en la zona baja de la clasificación. En Lezama, el equipo merengue se impuso por 1-4. Un doblete de Caroline Weir, un gol de Ane Campos en propia meta y el tanto de Ashley, que puso la guinda al encuentro en el tiempo añadido, permitieron al Madrid sumar de tres a domicilio.

Un Madrid físicamente exigido

Una bala que puede jugar a favor del conjunto granota en el partido de mañana es el estado físico de la plantilla blanca. El Real Madrid disputó este jueves la segunda jornada de la UEFA Women's Champions League, en la que se impuso al Paris Saint-Germain por 1-2. Sin tener el cuenta el duelo que cita mañana a madridistas y levantinistas, el cuadro blanco acumula cuatro partidos en casi dos semanas, dos de Liga F y dos de la máxima competición europea, una carga de partidos que puede jugar en contra del equipo dirigido por Pau Quesada.