En Directo
"En el Ciutat de València es donde debería basarse nuestra fuerza"
Julián Calero es consciente de que el objetivo de la permanencia pasa por el coliseo de Orriols, donde no saben todavía lo que es ganar mientras esperan que la primera victoria sea ante el Rayo Vallecano
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero, previa al encuentro contra el Rayo Vallecano.
Ciutat de València
Es donde debería basarse nuestra fuerza. Siguiendo en la línea de unión con la gente estaremos cerca de la primera victoria en casa.
¿Salvación tranquila según Matías Moreno?
Matías es su primera temporada en el fútbol profesional español y no tiene la perspectiva que tiene los demás. El día a día está siendo bueno y hemos competido y dado la cara en todos los partidos. Es un signo de optimismo. Nosotros tenemos muchos ingredientes. Lo ideal es tener los pies en el suelo y disfrutar luchando sabiendo quiénes somos. Si lo hacemos, sabremos.
Debate Espí-Morales
Intento evadirme de esas situaciones porque tengo mis ideas. A final de mercado pensamos que iba a ser buena opción que hiciera un Panichelli. Fichamos a dos delanteros más todo lo que había. Tenía dificultades más allá de que cada uno tiene sus gustos. Espí es muy pesado, insistente, y en Leganés se ganó sus minutos. Está vivo, haciendo las cosas que tiene que hacer. Se gana todo el cariño que le doy y ha dado un cambio brutal. Ahora ya es un futbolista profesional y en el campo hemos hablado sobre cómo explotar sus virtudes y esconder sus defectos.
Centrales
No puedo decir que sea mi pareja de centrales ideal. Hemos variado de tres defensas a dos. No es una situación irreversible. Matías y Dela están haciendo las cosas bien pero Elgezabal está haciendo bien las cosas. Tenemos dos o tres jugadores que nos pueden dar cosas. Soy de poner a los que están bien independientemente del momento. Los que están bien intento sacarles el rendimiento al momento.
Igualdad en Primera y en Segunda
En Segunda hay una igualdad muy grande entre los equipos y en Primera hay escalones. Están los europeos, los afianzados y los que quieren sobrevivir. No es todo en la vida, se puede pelear, pero a largo plazo es difícil. Queremos crecer y el club y el equipo puede crecer si se asienta. La competencia es altísima. Hay que andar con las antenas hacia arriba.
Matturro
Está disgustado, quiere aportar mucho y hay un runrún que le afecta. Le he transmitido que se recupere porque tiene suficientes características para hacer las cosas bien. Le hemos mandado tranquilidad. Vamos a ver si somos capaces de entablar una serie de temporadas. Somos exigente en el trabajo y cuidado del jugador fuera del entorno del equipo. Nos va a ir aportando. Le queda un tiempo para coger ritmo de juego.
Rayo Vallecano, reflejo en el que mirarse
Se afianzan porque hacen bien las cosas. El Rayo es ese tipo de equipos a los que no se le regala nada. Es un espejo en el que mirarnos si queremos estar tiempo en primera división: teniendo un modelo claro y haciendo las cosas bien sin perder la identidad. Queremos que nuestra identidad nos lleve a donde nos tiene que llevar para que nos asentemos en la categoría.
Losada
Es un jugador de calidad que puede jugar en cualquier lugar de la mediapunta. Se encuentra más cómodo de fuera hacia adentro. Se está adaptando a nuestra metodología. Es importante. En Leganés sacó situaciones en las que estuvo bien. Tiene que adaptarse a nuestra forma de trabajar. Pone buena actitud y es un jugador muy interesante.
Jorge De Frutos
Tenemos un plan global donde hay muchas virtudes. De Frutos tiene hambre y desborde, pero tienen muchísimo nivel. Los dos laterales son profundos y arriba tienen calidad. Tienen un grupo interesante y tenemos que ver cómo pararle, pero el foco lo ponemos en qué hacer nosotros. Hay que preocuparse del rival, pero también de uno mismo.
