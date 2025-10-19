Calero: "Carlos Álvarez está fastidiado. El esguince se ha inflamado, pero esperamos que sea lo más leve posible"

"El resultado es el que es, pero yo creo que ha sido un castigo excesivo. Pero esto es Primera División. En el primer balón parado te hacen gol, y en la primera contra te hacen gol sabiendo que esa es una de sus grandes virtudes. Han sido sus dos llegadas en la primera parte. Nosotros lo hemos intentado, la nuestra ha sido en fuera de juego por poco, hemos llegado, pero no hemos estado claros. En la segunda parte, hemos hablado de que el fútbol nos podía dar una oportunidad si hacíamos las cosas bien, lo hemos intentado. Nos ha costado darle claridad y nos han castigado con el tercer gol y alguna contra más", analizaba Calero.

Además, ha querido resaltar la actitud y constancia de sus jugadores: "Mi equipo no tira la toalla en ningún momento. La batalla ha pasado, pero la guerra continúa. Paciencia y seguridad en lo que hacemos. Cuando te ganan 0-3 hay que corregir. Si tú eres demasiado frágil en las áreas, pues te va a costar mucho en Primera. Tenemos que hacernos fuertes en nuestra portería. La segunda parte nos podían haber castigado con alguna ocasión más".

"Hemos intentado poner todo arriba, con cuidado de no hacerte más daño, pero que por lo menos la gente viera que su equipo lo da todo hasta el final. Tenemos que pasar página muy rápido. Hay que retroalimentarse de las cosas buenas", comentaba el técnico madrileño.

También ha expresado su frustración por el cúmulo de faltas hacia el centrocampista sevillano, y ha explicado el estado físico del jugador tras la lesión en los tramos finales del encuentro. "Carlos Álvarez esta fastidiado. Cuando acaba el partido el esguince se inflama, pero esperemos que sea lo más leve posible. Es un fastidio, pero es que es una tras otra con él. Hay que tener más cuidado. Se lo he dicho al árbitro, a veces la reiteración de faltas constantes sobre él. Estaba planificado que había que ir sobre él, y me parece lógico. Para eso está el árbitro, para sacar amarillas y que no se convierta en que Carlos sea un muñeco de pin pan pum. La lesión se la ha hecho sola, y no ha sido como consecuencia de una falta. Los árbitros tienen que premiar al que está intentando construir. No ha sido la excusa, ni la clave. Ha sido el fútbol, y que nos han hecho un 3-0".