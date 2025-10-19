Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo | La rueda de prensa de Julián Calero tras la derrota contra el Rayo

Sigue las palabras del entrenador del Levante UD en directo SUPER

Julián Calero en la banda de Orriols contra el Real Madrid

Julián Calero en la banda de Orriols contra el Real Madrid / AP

Marcos Abad

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents