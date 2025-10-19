Kervin Arriaga se reafirma: otra titularidad y 90 minutos más en el campo

Kervin Arriaga sigue ese proceso de desarrollo, crecimiento y consolidación de su juego en busca de esa mejor versión necesaria para fortalecer la medular del Levante UD. El centrocampista de 27 años, fuerte y resistente en lo mental, no ha dejado de trabajar y luchar al máximo para recuperar ese estado óptimo tanto físico como futbolístico. Ahora, esa fase inicial está a punto de llegar a su fin, y su consecuencia es un Arriaga disponible al cien por cien, una noticia muy favorable y esperada por los levantinistas. En el encuentro de este domingo 19 de octubre ante el Rayo Vallecano, parecía mantenerse esa incertidumbre de si el hondureño está para jugar de inicio tras el desgaste físico previo en sus compromisos internacionales.

Kervin Arriaga llegó a Buñol el jueves sin apenas descanso y con solo tres entrenamientos por delante. Su presencia frente al conjunto de Vallecas fue una incógnita ante las palabras de Julián Calero en rueda de prensa, ya que, además de su largo viaje a València con diferentes escalas, el centrocampista jugó 180 minutos con Honduras frente a Costa Rica y Haití, correspondientes a los clasificatorios para la CONCACAF, repartiendo una asistencia frente a los haitianos. “Que Kervin jugara dos partidos de 90 minutos ahí no era lo ideal, porque venía de una lesión que le tenía apartado. Venía de lesión, de estar mucho tiempo parado y una rodilla que le da ciertos problemas por la sobrecarga. Es el que más me tiene preocupado por si puede resistir. No queremos que se vuelva a romper. Es una cuestión de feeling”, comentó Calero en rueda de prensa.

Nueva titularidad y 90 minutos más

Por su parte, el técnico madrileño ha despejado todo tipo de dudas con una nueva titularidad (la tercera consecutiva) para el 'misilito'. Arriaga, a pesar de un largo viaje y jugar todos los minutos posibles con su selección, no solo ha vuelto a ser de la partida, sino que ha jugado los 90 minutos ante los de Iñigo Pérez. Una prueba más de que el centrocampista hondureño está en plena forma, y se está afianzando en ese doble pivote junto a Unai Vencedor. Además, ha sido el jugador más destacado del partido en el lado granota: un 85 % de pases precisos (52/61), dos oportunidades creadas, siete acciones defensivas, ocho recuperaciones, tres despejes y 9/10 duelos terrestres ganados (90%). En total, y a pesar de la derrota por 0-3, suma una puntuación de 7,8. Un encuentro muy completo de Kervin, que sigue sumando minutos de calidad, aportando esa estabilidad y seguridad defensiva, y ese manejo con balón para controlar el partido desde la sala de máquinas.

El conjunto granota empieza a experimentar de primera mano lo que es tener este perfil de jugador "destroyer" o de corte más defensivo indispensable para cubrir la retaguardia y liberar a los atacantes. Es esa vértebra necesaria para componer una columna vertebral sólida y consistente. El mediocentro vasco, su pareja de baile en ese doble pivote, también ha completado un gran partido con esa agresividad, pugnas constantes y creatividad en sus pases.