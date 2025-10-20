Parte médico de la lesión de Carlos Álvarez

Carlos Álvarez sufre un esguince en el tobillo derecho. El jugador del Levante UD terminó lesionado el partido ante el Rayo Vallecano el domingo en el Ciutat de València y este mismo lunes se ha sometido a diversas pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión que se produjo él solo durante el último encuentro del conjunto granota de LaLiga. Su evolución marcará su incorporación a los entrenamientos a las órdenes de Julián Calero. De momento está descartada su participación en el próximo encuentro ante el Mallorca este domingo 26 de octubre y es duda para el encuentro frente al Celta, previsto para el día 2 de noviembre.

Álvarez se lesionó en el minuto 68 tras doblarse el tobillo, saliendo de un regate o iniciando un desmarque cuando notó algo y se echó al suelo visiblemente dolido, o asustado de que pudiera ser algo grave tras doblársele el tobillo. A los pocos minutos fue cambiado y cundió la preocupación en una afición granota que le tiene como uno de los referentes. Posteriormente en rueda prensa fue el mismo Calero el que confirmó las molestias del jugador.

Parte médico

Carlos Álvarez ha sido sometido a diversas pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión que le impidió finalizar el encuentro disputado en la tarde de ayer ante el Rayo Vallecano. Las pruebas han revelado que el jugador sufre un esguince en el tobillo derecho.

La evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo.