Jaume Puig

Danvila se emociona en la Junta General de Accionistas del Levante UD

Durante la tarde del martes, se ha celebrado en el Ciutat de València una Junta Extraordinaria de Accionistas para preservar la viabilidad del Levante UD, que, a pesar del ascenso, sigue sufriendo las consecuencias de la gestión anterior. Según el Plan de Reestructuración, la deuda financiera total es de unos 127 millones de euros, acompañado de un EBITDA de 9 millones. La deuda es superior a la capacidad del club para generar ingresos, así que obliga a la entidad 'granota' a una reestructuración de la deuda.