Danvila rompe a llorar al recordar la dura crisis económica que casi provoca el "descenso administrativo" del Levante UD

Durante la tarde del martes, se ha celebrado en el Ciutat de València una Junta Extraordinaria de Accionistas para preservar la viabilidad del Levante UD, que, a pesar del ascenso, sigue sufriendo las consecuencias de la gestión anterior. Según el Plan de Reestructuración, la deuda financiera total es de unos 127 millones de euros, acompañado de un EBITDA de 9 millones. La deuda es superior a la capacidad del club para generar ingresos, así que obliga a la entidad 'granota' a una reestructuración de la deuda.

José Danvila ha propuesto una solución que pasa por la capitalización de 13.839.975,73 millones que “consistirá en la emisión de 229.617 acciones de nueva creación, con un valor de emisión por acción (sin prima) de 60,10 €. "No me puedo permitir que el club caiga financieramente hablando. Estuvimos al borde de la quiebra y del descenso en octubre y noviembre de 2024", ha indicado Danvila, quien, además, ha asegurado que no llega para "hacer ningún tipo de negocio". Por su parte, el empresario se ha mostrado visiblemente emocionado y, tras recibir el aplauso de los allí presentes, ha proseguido con su intervención.