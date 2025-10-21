Directo | Junta General de Accionistas del Levante UD 2025

El Ciutat de València abrirá sus puertas esta tarde para celebrar una Junta Extraordinaria de Accionistas sobre la que preservar la viabilidad de un Levante que, a pesar del ascenso a Primera División, y de los ingresos que genera volver a competir contra los mejores del panorama nacional, sigue sufriendo las consecuencias de la anterior gestión. El volumen de la deuda financiera total, comprometida por tres temporadas en Segunda, donde se suman costes estructurales y salariales elevados, junto a proyectos de inversión sujetados con financiación a largo plazo, es, a 30 de junio de 2025 según el Plan de Reestructuración, de aproximadamente 127 millones de euros acompañado de un EBITDA (incluyendo traspasos) de 9 ‘kilos’; siendo altamente superior a la capacidad para generar recursos del club levantinista y reflejando un sobreendeudamiento que, inevitablemente, obliga a reestructurar la deuda para evitar una insolvencia absoluta, refugiar a los administradores y darle una vida extra a un Levante malherido por la crisis económica que sigue golpeándole en la actualidad.

La solución propuesta por José Danvila, respaldada por un Patronato de la Fundación que votó a favor en su práctica totalidad a pesar del ‘no’ de la Delegación de Peñas, pasa por la capitalización de 13.839.975,73 millones que, según la cláusula 19.2 del Plan de Reestructuración, “consistirá en la emisión de 229.617 acciones de nueva creación, con un valor de emisión por acción (sin prima) de 60,10 €”. De dicha cantidad, 4,5 millones corresponden a préstamos participativos y 9,3 a deuda ordinaria a través de cantidades que pertenecen a Bizas Capital: una sociedad inversora vinculada a la estructura de propiedad del club al tener a José Danvila como máximo responsable. No obstante, el empresario cree que al Levante no le queda otro remedio que capitalizar su deuda para no solo reorganizarla, sino también para fortalecer un patrimonio neto que, en este 2025, registró un balance negativo.

Directo | Junta General de Accionistas del Levante UD 2025

Siendo la capitalización una renuncia, procedente de un acreedor, a recibir la deuda en efectivo a cambio de obtenerla en acciones o participaciones, y partiendo de la base de que José Danvila actúa tanto de acreedor como de accionista, la finalidad del Plan consiste en mejorar los fondos propios del Levante, reducir el pasivo contable y mostrar viabilidad ante LaLiga y el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de València, que admitió a trámite la solicitud de homologación del Plan de Reestructuración presentado por el club el pasado 9 de octubre a través del edicto fechado el día 14. De esta manera, se prohíbe la iniciación de nuevas ejecuciones judiciales sobre los bienes del club y el freno de ejecuciones en curso, mientras la hoja de ruta principal, para adelantar el desapalancamiento, constará en la venta de jugadores basándose en cómo, en un curso de diferencia, se ha revalorizado la plantilla tras el ascenso a Primera División: de 35,6 millones a 64,3, mediante un incremento del 80,62 por cien.