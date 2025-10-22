La faceta defensiva, una prioridad en Primera aún sin convencer

Este comienzo de temporada del Levante UD en su vuelta a Primera División está dejando luces y sombras en su rendimiento. El conjunto granota sigue inmerso en ese proceso de mejora y crecimiento, pero sobre todo, de aprendizaje constante y corrección de errores. A pesar de que el equipo se encuentra en una posición "ideal" —decimoquintos (15º), con ocho puntos (aunque a dos pasos del descenso)—, para lograr su ansiado objetivo de la permanencia, los de Calero deberán subsanar esa brecha existencial en la zona defensiva, uno de los lastres que persigue a los granotas, especialmente en el Ciutat de València. En las nueve primeras jornadas, el Levante ha dado muestras de ser un equipo unido y comprometido, férreo y combativo, pero le falta fortalecer su retaguardia, una de las debilidades en este inicio de campaña. La temporada pasada, los de Orriols fueron uno de los equipos que menos goles encajó en Segunda División (42 concretamente). Sin duda, más allá de la capacidad goleadora del equipo, tanto jugar en casa como esa fortaleza en defensa fueron dos aspectos claves para lograr el ascenso.

Pero este año... no acaba de cuajar. Se suma un cúmulo de aspectos a corregir: la defensa del área, la contundencia, los desajustes en las marcas y la firmeza de las líneas. Todo ello, se postula como una máxima prioridad a reparar para conseguir un equipo sólido y compacto, encadenar porterías a cero y ser más fuertes en casa. Cierto es que, el Levante ha mostrado la otra cara de la moneda en el apartado ofensivo: 13 goles a favor, genera oportunidades claras de gol, y cuenta en ataque con Etta Eyong, Iván Romero, Carlos Álvarez o Brugui, cuatro atacantes determinantes, y con gran olfato goleador. Pero... ¿Es suficiente con marcar muchos goles? Evidentemente no, y más en toda una Primera División. El conjunto granota necesitará alcanzar ese equilibrio ataque-defensa y una mayor seguridad en su zaga. Igualar tanto el lado ofensivo como el defensivo: ambas áreas deben ser eficientes y fuertes.

Dela en el encuentro ante el Rayo Vallecano / LaLiga

Segundo equipo más goleado de LaLiga

Las presentes estadísticas en LaLiga evidencian que el Levante tiene un problema que exige intervención inmediata antes de que vaya a más. Actualmente, los de Calero son el segundo equipo más goleado de Primera División, con 17 goles encajados. Únicamente el Girona —con 19 tantos en contra— supera al cuadro levantinista. El tercero con este registro negativo es el Real Oviedo, que suma 16. Esta situación se convierte en un obstáculo a enmendar cuando encajas más goles de los que eres capaz de meter. Y eso que, precisamente, los granotas tienen pólvora de sobra para decidir los partidos. Pero no está siendo suficiente, por lo menos para lograr esa estabilidad. De hecho, tienen un 'gol average' de -4, lo que refleja que esta capacidad goleadora no está cubriendo la carencia defensiva.

El pasado 19 de octubre —en esa delicada goleada por 0-3 ante el Rayo Vallecano en casa— fue el detonante definitivo para que el Levante empiece, a partir de ahora, a construir unos cimientos robustos y resistentes ante la ardua Primera División, cuya complejidad es evidente. No obstante, mantener esa seguridad y resiliencia en defensa es fundamental para lograr mejores resultados, ser un equipo difícil de ganar y potenciar el lado ofensivo. Ahora, con esta nueva defensa: Manu Sánchez, Dela, Matías Moreno y Toljan, que parece ser la más fiable y contundente, se abre la posibilidad de perfeccionarla y habituarla a estos encuentros tan exigentes. Aunque, para ello, se necesita tiempo, y es justo lo que no hay. Pero es el momento de afianzarse, progresar juntos y mantener un espíritu de equipo valiente y batallador.

Matías Moreno, en el partido ante el Real Oviedo / LaLiga

Las cifras defensivas empeoran en casa

Esta compleja situación empeora en casa. En un Ciutat de València repleto de ilusión, apoyo y de una afición que se deja la vida y la garganta por su equipo, no acaban de llegar lo resultados, aunque las sensaciones no son tan negativas como parecen. Actualmente, el Levante UD es el peor local de LaLiga, sumado a que no ha logrado aún la victoria en ninguno de los encuentros en su feudo. Pero... la estadística no queda ahí. De los 17 goles encajados, doce son como local (63%) y siete como visitante (37 %). En efecto, la racha negativa de resultados en casa se une a la fragilidad defensiva que el club muestra junto a su gente. Cierto es que, en estos cuatro encuentros en su estadio, ha perdido 2-3 ante el Barcelona, 1-4 contra Real Madrid, 0-3 frente al Rayo Vallecano, y ha empatado 2-2 con el Betis. Las dos porterías a cero que poseen se han conseguido fuera de casa: en Girona (0-4) y en Oviedo (0-2).

Por tanto, los granotas se han enfrentado a tres rivales de máximo nivel (dos de los mejores), y se ha topado con el conjunto rayista, que disputa la Conference League. El calendario como local no ha sido el más conveniente para debutar. Por ende, los resultados son los que son. No obstante, los de Calero, excepto contra los blancos, han mostrado una buena imagen, con ese caudal ofensivo, pero también sus flaquezas en la retaguardia. Ahora, se abre un horizonte con mucho trabajo por hacer, con aspectos que cambiar/corregir en defensa, y con la máxima de recuperar la firmeza y cohesión en la línea defensiva que tanta falta hace para aguerrir al equipo aún más. El próximo encuentro el domingo ante el Mallorca en Son Moix es una gran oportunidad para mostrar esa versión más sólida y fehaciente como equipo, como grupo, con esa unión que tantos éxitos ha dado al club.