Calero clama por el horario del Valencia-Levante: "No he visto ningún derbi, de una ciudad importante, que se juegue viernes"

El horario del Derbi entre el Valencia y el Levante genera frustración en ambas aficiones por el horario impuesto por LaLiga para la disputa del encuentro. La fecha y la hora, viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas, provocan que ninguna de las partes esté de acuerdo con la decisión al considerar que un partido de dicha magnitud no puede jugarse entre semana.

Julián Calero, durante su rueda de prensa previa al partido contra el Mallorca, mostró su indignación uniéndose al descontento que corre por las calles de la ciudad. Además, el técnico analizó cómo el partido condiciona a sus tres internacionales: Etta Eyong con Camerún, Mathew Ryan con Australia y Kervin Arriaga con Honduras. Todos empalmarán sus últimos compromisos con sus respectivas selecciones con el Derbi valenciano, habiendo muy pocas horas de diferencia y, sobre todo, de descanso. Escenario que indigna al entrenador granota.

"No he visto ningún derbi, de una ciudad importante, que se juegue viernes. No lo he visto nunca. La connotación más importante es que nuestros internacionales están en confederaciones lejanas. Juegan miércoles y tienen que volver a jugar viernes. Quien haya pensado esto se le ha escapado ciertos detalles. Hay que darle una vuelta", comentó.

Día inapropiado

"A València no le viene bien. Es un día festivo para la ciudad al haber dos equipos enfrentándose. Tiene que ser en un día que se pueda ir. Y los internacionales, a ver cómo lo gestionan. Estamos contrariados y el club sí que va a hacer diálogo con LaLiga. Si razonan lo que les acabo de decir, deberían estudiarlo al menos. Estamos disgustados con ese tema", finalizó Calero su intervención.