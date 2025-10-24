Carlos Álvarez, una posibilidad real ante el Mallorca

El Levante UD y su afición vuelven a respirar tras un período de máxima tensión, angustia y temor por el estado físico de su estrella, su héroe, su jugador más determinante: Carlos Álvarez. El pasado domingo 19 de octubre ante el Rayo Vallecano en casa, el centrocampista sevillano, después de aguantar un partido muy físico, con muchas faltas, sufrió una lesión —esguince de tobillo— en los instantes finales del encuentro, situación que, sumado a la dura goleada sufrida por parte del conjunto rayista, dejó helado a un Ciutat de València que no dejó de animar, apoyar y aplaudir a los suyos a pesar del fatídico resultado. No obstante, el de Sanlúcar la Mayor es uno de esos futbolistas que hay que cuidar y mimar, dado que con su influencia en el equipo: creación de juego, genialidades con balón y carácter le convierten en un activo indiscutible y elemental en el cuadro levantinista. Ahora, en toda una Primera División, el sevillano el gran rendimiento del sevillano no está dejando indiferente a nadie, y esto va a más... Pero sí, este Levante no va de estrellas, sino de fomentar las sinergias de equipo, de unión y de trabajo conjunto, aunque su presencia le da un plus de calidad evidente al grupo. En sus siete participaciones esta temporada, ha firmado dos goles y una asistencia.

No obstante, con el precedente cercano de su lesión en pretemporada (pubalgia), que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante varias semanas, provocó cierta incertidumbre entre el club y la afición sobre el estado físico del jugador. Al finalizar el partido, Calero ya dejó entrever que se trataba de un esguince de tobillo leve, aunque el mediocentro estaba disgustado por la situación. El parte médico posterior confirmó lo sucedido. Al no ser una lesión muscular —en las que como mínimo te quedas fuera dos/tres semanas—, esta dolencia suponía guardar reposo, ausentarse durante varias sesiones de entrenamiento y bajar la hinchazón. También, gracias a no ser un esguince de mayor grado, que hubiera supuesto un tiempo de baja mayor.

Carlos Álvarez, durante el partido contra el Real Oviedo en el Carlos Belmonte / LaLiga

Optimismo en su recuperación

Por su parte, Julián Calero, en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Celta de Vigo, aseguró que Carlos Álvarez "va a viajar", y, por tanto, su presencia no está descartada. "Tenemos 48 horas para tomar una decisión, porque del viaje al partido hay 24 horas y a veces 24 horas en un tobillo el jugador empieza a encontrarse mucho mejor. Vamos a jugar con todas las horas que tenemos y luego ya decidimos", manifestó el técnico madrileño. Además, el técnico madrileño explicó que ha hecho tanto "trabajo con el grupo" como "fuera", y que "todo lo que sea forzarlo dependerá de cómo se siente el jugador".

Por tanto, el conjunto granota mantiene una mezcla de escepticismo y seguridad de que el centrocampista de 22 años no solo llegue al partido, sino también en un estado físico óptimo, sin dolor y sin opción a una futura recaída. Ahora, los granotas tendrán que esperar a la evolución del tobillo, y comprobar si las sensaciones en el entrenamiento del sábado son positivas para entrar en la convocatoria y ser una opción real en el equipo.

Carlos Álvarez celebrando su gol ante el Girona / EFE

¿Cuál es el plan B?

No obstante, si se confirma la baja definitiva de Carlos Álvarez, el Levante UD perdería a uno de los sus mejores hombres, pero no uno cualquiera... el que es capaz de decidir partidos y ser decisivo con sus goles y asistencias en el transcurso de los mismos. En esa demarcación y dando continuidad al esquema de 4-4-2 habría varias alternativas, aunque ninguno se aproxima a un perfil similar: Olasagasti (ya ha jugado ahí esta temporada), Brugui, e incluso Pablo Martínez. Para Calero, esa posición de banda, no exige solo profundidad, calidad técnica y creación de juego, también un trabajo constante, presión intensa, solidaridad en las ayudas y ayudar en tareas defensivas. Otro de los jugadores que podría entrar por el sevillano es Iker Losada, con un perfil similar al de Carlos: creatividad, habilidad con balón y capacidad de llegada.

No obstante, el gallego no está teniendo el protagonismo esperado: únicamente ha jugado 38 minutos, ninguna titularidad en Liga y, por tanto, sin regularidad en su juego. Cierto es que, jugó el amistoso ante el Leganés, y dejó buenas sensaciones: desmarques, conducciones rápidas y un gol. Su posición ideal es la de MCO o mediapunta con libertad de movimiento, no desde la banda. En consecuencia, en un hipotético cambio de esquema, con un mediocentro detrás del delantero, favorecería al ex del Betis, y encajaría mejor con sus características tanto ofensivas como defensivas.

Para Calero, no existen esas dependencias exclusivas en ciertas posiciones, sino un grupo fuerte y comprometido. Cierto es que, el técnico madrileño es consciente de la importancia del centrocampista sevillano en el equipo, y de todo lo que aporta, que no es poco. "Siempre le das vueltas a todo. No haremos un cambio grande. Hay que ver que tenemos diferentes opciones, unas tienes más de asociación y otras más agresivas para cubrir espaldas. Todos son importantes, pero Carlos es diferente. Sin embargo, no podemos depender solo de él. Somos de los que viaja todo el grupo, por lo tanto, va a viajar. Un tobillo es una situación diferente, el jugador de repente se encuentra mucho mejor". Las próximas horas serán cruciales para saber si finalmente Carlos Álvarez puede jugar y estar disponible al cien por cien para enfrentarse el domingo a las 14:00 horas contra el Mallorca, un encuentro crucial contra un rival directo.