Directo | Julián Calero analiza la última hora del Levante antes de medirse al Mallorca

El técnico granota es consciente de la dificultad de visitar las islas, pero también de la necesidad de sumar puntos a domicilio para alejarse de la zona baja de la tabla

Julián Calero: rueda de prensa previa al Mallorca - Levante

Julián Calero: rueda de prensa previa al Mallorca - Levante / LUS

Rafa Esteve

Valencia

