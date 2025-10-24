Directo | Julián Calero analiza la última hora del Levante antes de medirse al Mallorca

Horario del Derbi

No he visto ningún derbi, de una ciudad importante, que se juegue viernes. No lo he visto nunca. La connotación más importantes es que nuestros internacionales están en confederaciones lejanas. Juegan miércoles y tienen que volver a jugar viernes. Quien haya pensado esto se le ha escapado ciertos detalles. Hay que darle una vuelta. a València no le viene bien. Es un día festivo para la ciudad al haber dos equipos enfrentándose. Tiene que ser en un día que se pueda ir. Y los internacionales, a ver cómo lo gestionan. Estamos contrariados y el club sí que va a hacer diálogo con LaLiga. Si razonan lo que les acabo de decir, deberían estudiarlo al menos. Estamos disgustados con ese tema.