Directo | Julián Calero analiza la última hora del Levante antes de medirse al Mallorca

Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero, previa al partido contra el RCD Mallorca.
Rotar en defensa
Es un problema de base. No podemos jugar a lo mismo del año pasado. Hay que sacarle rendimiento a nuestros laterales. Tenemos que encontrar el equilibrio. Dependerá del rival. Creo en ellos, podemos y debemos defender mejor. Sé que no es sencillo, la calidad del rival ha subido. Hay que ser más riguroso en todo.
Horario del Derbi
No he visto ningún derbi, de una ciudad importante, que se juegue viernes. No lo he visto nunca. La connotación más importantes es que nuestros internacionales están en confederaciones lejanas. Juegan miércoles y tienen que volver a jugar viernes. Quien haya pensado esto se le ha escapado ciertos detalles. Hay que darle una vuelta. a València no le viene bien. Es un día festivo para la ciudad al haber dos equipos enfrentándose. Tiene que ser en un día que se pueda ir. Y los internacionales, a ver cómo lo gestionan. Estamos contrariados y el club sí que va a hacer diálogo con LaLiga. Si razonan lo que les acabo de decir, deberían estudiarlo al menos. Estamos disgustados con ese tema.
Kervin Arriaga
Es un jugador muy determinado que no tenemos en plantilla. Tan completo que es el que están más afianzados. Unai y Oriol son '6', pero diferencias. Me preocupa la carga de minutos de Kervin. Hemos intentado darle descanso, por unas molestias que viene arrastrando, pero intentamos sacarle rendimiento a los jugadores.
Mallorca
Los equipos cuando ganamos tenemos energía positiva. Vienen de una importante victoria en Sevilla por el cómo. Sabemos que es un equipo que compite muy bien, con podería físico. Domina muchos patrones del juego y con jugadores con buen pie y rematadores. Tenemos derecho a competirlo bien y a sacar nuestras virtudes.
Partido importante
Lo más importante es que el calendario aprieta más allá del rival. El calendario es muu difícil porque somos un recién ascendido, una presa fácil. Hay que tenerlo claro: el calendario es complicado en todo momento. A partir de ahí vamos a Mallorca con la sensación de que es una oportunidad. Se ganará si hacemos las cosas bien y llevamos el partido a donde podemos hacernos fuertes. Es importante quitar las basuras que hay en las cabezas. Tengo que hacer a mi grupo sentir que van a pasar cosas buenas.
Semana tras el varapalo del Rayo Vallecano
Hemos intentado hacer un análisis de cómo pasaron las cosas y qué soluciones tienen. Nosotros jugando regular, tirando a bien, nos han metido tres. Ha sido un golpe de realidad. Nuestro camino pasa por el esfuerzo y seguir intentándolo, pero nuestro camino será de esta manera. Nos dolió porque cuando ves el partido ves que no es para 0-3, pero nos lo han hecho. Vamos a intentar sacar una buena versión. El grupo está mentalmente preparado.
Cómo celebrar su cumpleaños
La mejor celebración es que mis jugadores ganen y celebren. Invitaré al grupo.
Plan B a Carlos Álvarez
Siempre le das vueltas a todo. No haremos un cambio grande. Hay que ver que tenemos diferentes opciones, unas tienes más de asociación y otras más agresivas para cubrir espaldas. Todos son importantes, pero Carlos es diferente. Sin embargo, no podemos depender solo de él. Somos de los que viaja todo el grupo, por lo tanto va a viajar. Un tobillo es una situación diferente, el jugador de repente se encuentra mucho mejor. Jugaremos con todas las horas que tenemos.
Carlos Álvarez
Está haciendo trabajo con el grupo y otra fuera. Todo lo que sea forzarlo dependerá de cómo se siente el jugador. A la larga da dificultades pero las sensaciones son importantes. Hoy ha sido todo muy libiando, tendremos que esperar.
