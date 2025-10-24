Manu Sánchez, optimista y seguro: "El equipo está con confianza, en buena dinámica y trabajando duro"

El mercado de fichajes de verano nunca son del todo "perfectos" para los clubes. De hecho, el tempranero arranque de la competición a mediados de agosto, sumado a las dificultades adyacentes que cada año supone incorporar jugadores de nivel y ampliar la profundidad de plantilla, hace que sea un período, entre el 1 de julio y el 31 de agosto, frenético y de muchas emociones. Las difíciles pretensiones de los clubes, especialmente los españoles que, más allá de Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid tienen para poder reforzar sus equipos e invertir grandes cantidades de dinero, le añade un extra de complejidad al asunto. Uno de los casos más evidentes es el del Levante UD que, aun siendo el equipo de la Liga con el segundo peor margen salarial y un presupuesto para fichajes ínfimo y austero, suponen una traba significativa a la capacidad de acción, decisión y negociación con los jugadores/clubes o con la intromisión en los fichajes de otros con mayor capacidad económica.

Aun así, con argumentos y convencimientos, el conjunto granota ha cerrado un mercado de traspasos notable, con grandes incorporaciones en todas sus líneas. Tanto es así que, siete de los nuevos conforman, en las últimas jornadas ligueras, el once titular. Sin duda, uno de los más destacados es Manu Sánchez, un indiscutible/intocable en el lateral izquierdo. El defensa de 25 años ha caído de pie en Orriols, con grandes y meritorias actuaciones: verticalidad, fuerte en defensa, resistente, pero sobre, un jugador de trabajo y máxima profesionalidad. Un incansable por la banda, que ya se ha convertido en una pieza clave en este esquema de 4-4-2, y uno de esos hombres en los que puedes confiar. Su adaptación al equipo ha sido total, rápida y protagonista. Julián Calero, consciente de la categoría del defensa, ha constatado su innegable etiqueta de elemental en el juego del equipo. El ex del Celta, con una experiencia consolidada en Primera División, está mostrando un gran rendimiento, que no deja indiferente a nadie.

Manu Sánchez, durante el encuentro ante el Rayo Vallecano en el Ciutat / LaLiga

La situación anímica/deportiva del equipo

Por su parte, el madrileño compareció el pasado 23 de octubre ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Buñol, para explicar el estado actual (ánimo y deportivo) de la plantilla, ofrecer autocrítica en los aspectos a corregir y describir como se encuentra a nivel personal/futbolístico en Orriols. Además, comentó las posibilidades y las necesidades del equipo para ganar el domingo ante el RCD Mallorca en Son Moix.

En cuanto a la situación presente del equipo y la dura derrota contra el Rayo Vallecano en el Ciutat, Manu Sánchez aseguró que están "tranquilos", aunque admitió ser un "golpe duro", dado que "el resultado no reflejó lo que hicimos". "Fue demasiado abultado, hicimos muchas cosas bien. Hay ciertos aspectos que tenemos que mejorar". No obstante, se mostró optimista de cara a los próximos encuentros de Liga: "El equipo está con confianza, tranquilo, sabemos que estamos haciendo un buen trabajo. Esperemos revertir en el siguiente partido y mejorar la dinámica otra vez". El lateral español resaltó en varias ocasiones la entrega, profesionalidad y sacrificio que está realizando el grupo en su conjunto. También admitió que "tendríamos que tener algunos puntos más", pero lamenta haber tenido "mala suerte". "Sabemos lo que tenemos que hacer, lo que mejorar. Esperamos este mes de octubre/noviembre seguir con la racha que hemos tenido en este anterior parón".

Trabajo, unión y mejora

Por otra parte, hizo hincapié en la necesidad de seguir en ese proceso de mejora, desarrollo y crecimiento en Primera División, conocedor de que deben fortalecer la defensa. "Somos conscientes que hay que mejorar en lo defensivo. Estamos muy bien, muy cómodos, con mucha confianza. Aunque a nivel defensivo no tengamos los mejores números posibles, veo al equipo seguro. No veo a un equipo frágil". En contraposición, el defensa argumentó que a nivel ofensivo ya han demostrado su capacidad para generar fútbol, ocasiones claras y un potencial ofensivo evidente. Por ello, el problema radica más en defensa que en el ataque, donde ya han evidenciado ser solventes, efectivos y potentes.

Asimismo, otro de los aspectos que más ha mermado al equipo en las nueve primeras jornadas son los centros laterales, a los cuales, Manu Sánchez aseguró que los están puliendo/estudiando desde el primer momento. "No solo lo hemos trabajo está semana, lo intentamos trabajar bastante a diario todo lo que hay a nivel defensivo. Si el equipo defiende bien y la defensa es contundente será más fácil puntuar y sacar victorias". Por tanto, están inmersos en un proceso exhaustivo para pulir la faceta defensiva, y para "tratar de defender mejor el área con esos centros, y el balón parado, para también mejorar esos números defensivos".

Manu Sánchez, en un saque de banda ante el Oviedo / LaLiga

Gran adaptación al equipo y al estilo de juego

A nivel personal, el ex del Celta de Vigo no solo ha recalcado en varias ocasiones estar "muy feliz y contento" de estar en el Levante, sino también "muy cómodo y con confianza" en este sistema de 4-4-2 y del estilo de juego que encaja a la perfección en su juego profundo, físico y de mucha llegada por banda. "Creo que se me nota y eso también hace que sea mucho más fácil la adaptación desde el día uno. Espero seguir ayudando al equipo tanto dentro como fuera del campo y tratar de sacar mi mejor versión". En lo futbolístico, sus fortalezas tanto defensivas como ofensivas encajan como una pieza en un puzzle: se ha acoplado con facilidad y a un nivel superlativo. "La manera en la que jugamos, nos exigimos mucho a los laterales para que tengamos mucho recorrido, tanto para subir la banda como para defender. Me siento muy cómodo, porque a nivel personal considero que tengo buen físico, buena resistencia para hacer los esfuerzos a alta intensidad a lo largo del partido. Trabajo mucho para llegar en forma y bien a los partidos, sobre todo, a los minutos finales".

También quiso despejar dudas acerca de dos temas: si prefiere jugar en un 4-4-2 o un 5-2-3, y si tiene cláusula del miedo para no jugar ante el Celta en el Ciutat. "Soy un jugador que trato de adaptarme a lo que me pide el entrenador, a todos los sistemas de juego que hay. De las dos maneras me siento cómodo, tanto en línea de cinco como de cuatro. Ahora, en el de cuatro, me siento muy bien tanto a nivel ofensivo y defensivo. Estoy muy cómodo jugando libre, con confianza: estoy bastante a gusto". Asimismo, afirmó que el encuentro ante el conjunto vigés va a ser "bonito y especial" para él, y que "no hay cláusula del medio" y puede jugar tanto en el de casa como en Balaídos.

En referente a si le preocupa estar al borde de la acumulación de amarillas (lleva cuatro), el jugador explicó que le da "rabia tener tantas amarillas", y que hay "algunas que se podrían haber evitado". No obstante, está tranquilo al respecto: "Cuando estoy en el campo no me cohíbo, si tengo que hacer falta porque viene bien al equipo y tengo que cortar un contragolpe lo haré". "Mi forma de entender el fútbol es darlo todo siempre al máximo, luchar cada balón hasta el final", manifestó el defensa.

Manu Sánchez, el tercer jugador con más minutos del equipo / LaLiga

Un indiscutible en el flanco izquierdo

Manu Sánchez, con sus grandes actuaciones, despliegue físico y resiliencia, se ha ganado ser uno de los pilares de este equipo, un indiscutible en el flanco izquierdo. De hecho, el lateral de 1,79 metros de altura encadena nueve titularidades consecutivas, y es el tercer futbolista con más minutos del equipo, con un total de 688. El primero es su compañero de vuelo en la otra banda, Jeremy Toljan, con 784, y el tercero Iván Romero, con 704. Además, en los nueve primeros partidos como levantinista ha completado 25 entradas (el segundo del equipo), 22 despejes (el cuarto), ha creado ocho oportunidades claras y tiene un 77,6 % de precisión de pase en 159 totales. El próximo compromiso el domingo 26 de octubre frente al RCD Mallorca es otro de esos encuentros fundamentales, ante un rival directo, y donde hay en juego más que tres puntos. El lateral granota, junto al resto de sus compañeros, ya está con la mirada puesta en un partido trascendental para volver a coger sensaciones, ser fuertes en defensa y lograr la victoria para romper con este bache doloroso, pero exagerado.