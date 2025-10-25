Una 'maldición' en Son Moix a desenmascarar por el Levante

El Levante UD sigue en ese proceso de adaptación, mejora constante y progresión como equipo, como unión, para proseguir con las buenas sensaciones que dejó tras el primer parón de selecciones en octubre. Los de Calero no dejan de creer en sus posibilidades, conscientes de que tienen argumentos tanto futbolísticos como emocionales para poder lograr su anhelado objetivo de la permanencia. Hasta ahora, el conjunto granota ha exhibido virtudes muy claras y significativas: un potencial ofensivo desbordante, pero sobre todo, la valentía, sacrificio y resiliencia que está mostrando este equipo. Una mentalidad exigente y un ADN muy competitivo propios de los clubes liderados por Julián Calero. Sin embargo, este fin de semana se enfrentan al Mallorca, en feudo mallorquín, un campo que durante décadas ha complicado y mucho a los levantinistas... hasta el punto de ser un fortín difícil de asaltar y conquistar.

Un balance global favorable al Mallorca

Mallorca y Levante se han visto las caras en numerosas ocasiones a lo largo de la historia, en un duelo de viejos conocidos que siempre han compartido aspiraciones, objetivos y necesidades similares. En el cómputo global, desde 1939/40 se han enfrentado en 41 ocasiones, cuya estadística favorece a los de Jagoba Arrasate: 16 victorias, 13 derrotas y 12 empates. El último choque (en 2021/22) entre ambos equipos se saldó con triunfo por 2-0 en el Ciutat para el conjunto granota, con goles de Morales y Soldado. Además, en los últimos cuatro enfrentamientos ha reinado la igualdad entre ambos, con dos victorias para cada uno.

Por tanto, estos datos evidencian lo parejo de este 'face to face', en un encuentro prácticamente homogéneo, rocoso y de resultados cortos. Granotas y bermellones se han visto las caras tanto en Primera División como en Segunda División. En la máxima categoría del fútbol español se han enfrentado 16 veces, con cinco triunfos para el Levante, siete para el Mallorca y cinco empates. Sin embargo, una de las estadísticas que favorece a los de Calero son las batallas que han librado desde 2012, concretamente trece, con seis victorias, tres derrotas y cuatro empates.

Los jugadores del Levante UD durante el encuentro ante el Rayo Vallecano / LaLiga

'L' infern' de Son Moix, un fortín macizo

El Levante UD llega a esta jornada con la máxima ilusión posible, apoyado con bajo la estela de una afición fiel y entregada a ultranza a los éxitos/desgracias de su equipo. No importa como vayan, como cayeron goleados ante el Rayo y como está sufriendo en defensa; los granotas no se van a rendir tan fácilmente, pues son conscientes de que sus jugadores lo están dando todo hasta el final. La pelea constante y el sacrificio siempre se valora, y más en un equipo recién ascendido. No obstante, los de Orriols aterrizan en tierras mallorquinas, un lugar históricamente difícil/adverso, donde al equipo levantinista le ha costado y mucho vencer. Los números no engañan: en 20 enfrentamientos en feudo bermellón, once han caído del lado del Mallorca (55%), cinco empates (25%) y tan solo cuatro victorias (20%) por parte del equipo valenciano. Esto demuestra la fortaleza inexpugnable de la que busca sacar rédito tanto futbolístico como anímico los de Jagoba, que saben las dificultades que conlleva no solo jugar allí para el Levante, sino también ganar.

Por ello, esta mala racha de resultados suponen un aliciente más para los levantinistas de dar un giro de 180 grados a la situación, romper esa estadística y empezar una nueva era. En efecto, estos cuatro únicos triunfos se concentran a lo largo de la historia en diferentes épocas, con distintas categorías, jugadores y entrenadores. El más cercano fue hace 21 años, concretamente en la temporada 2004/05 en Primera División, última victoria (por 1-2) del conjunto granota en Son Moix. Los otros tres se sitúan en Segunda División: en 1951/52 (1-2), en 1946/47 (1-3) y en 1939/40 (0-1), y bajo el antiguo nombre de Gimnástico, año en el que se fusionaron para crear el Levante Unión Deportiva. En cambio, los datos varían de forma sustancial en el Ciutat de València, donde el Levante, sin tener los números del Mallorca en su casa, guardan una global favorable y contundente. Se han topado en 21 ocasiones, con nueve victorias granotas (43%), cinco derrotas (24%) y siete empates (33%).

Último enfretamiento entre el Levante y Mallorca en el Ciutat con victoria por 2-0 para los granotas / RCD Mallorca

Confianza en los duelos directos como visitante

Ahora, los de Calero, después de sacar grandes resultados ante tres rivales directos y fuera de casa: victoria 0-4 ante el Girona, victoria 0-2 contra el Oviedo, y empate 1-1 con el Getafe, llegan con confianza y preparados para librar otra ardua batalla este domingo 26 de octubre frente al RCD Mallorca en Son Moix. Otro de esos encuentros marcados en rojo en el calendario de ambos equipos, y donde hay más de tres puntos en juego: la oportunidad de distanciarte de tu rival. El Levante, fuerte y seguro como visitante, llega a tierras mallorquinas con la esperanza de retomar su buena dinámica, lograr una victoria que sería fundamental y reafirmarse en esa pelea tan competida en los puestos 'oscuros' de la clasificación, donde nadie quiere estar y pelea hasta el final por salir.

Este, no será un enfrentamiento cualquiera... sino un choque frontal entre dos equipos situados al borde del descenso —un Levante, decimosexto; y un Mallorca, decimoséptimo—, y que comparten varias similitudes: estilos de juego similares, una necesidad común de salvarse y la importancia de ganar partidos. Mientras que el cuadro bermellón viene de lograr un triunfo capital contra el Sevillaen el Pizjuán por 1-3 y con la confianza por las nubes, en cambio, los granotas vienen golpeados por una dura goleada 0-3 ante el Rayo Vallecano en el Ciutat.