Pampín y Oriol Rey descartados ante el Mallorca

Llegan noticias adversas desde Orriols. El Levante UD tendrá que prescindir de dos efectivos no titulares, pero importantes en la plantilla: Diego Pampín y Oriol Rey. Según ha avanzado Deportes Cope Valencia, tanto el lateral izquierdo como el centrocampista madrileño no forman parte de la convocatoria final de cara al próximo encuentro de Liga el domingo 26 de octubre frente al RCD Mallorca. Ambos jugadores se caen del equipo debido a unas molestias que arrastran en los últimos días.

El coruñés ya cayó lesionado hace apenas unas semanas por una lesión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda. Por tanto, Julián Calero no podrá contar con estos dos efectivos, que se unen a la baja de Alan Matturro, que ya avanza en su recuperación de forma positiva y está cerca de regresar al conjunto granota.

Carlos Álvarez, disponible y preparado

Por su parte, uno de los jugadores que ha mantenido la angustia y la preocupación entre los granotas en los últimos días era su el héroe del ascenso, Carlos Álvarez. El pasado domingo 19 de octubre sufrió un leve esguince de tobillo en el partido contra el Rayo Vallecano en el Ciutat, aunque el tiempo de lesión y la inflamación se han reducido considerablemente por su rápida recuperación. Desde el Ciutat de València se habían establecido esas dudas e incertidumbre por si el sevillano iba a llegar a tiempo para jugar un partido clave en las pretensiones del Levante.

Por suerte, esa incógnita acerca de su estado físico ya se ha despejado: el de Sanlúcar la Mayor finalmente ha entrado en la convocatoria y estará disponible para competir ante el equipo mallorquín. Ahora, Calero, teniendo en cuenta las últimas sensaciones previas al encuentro, decidirá si el jugador de 22 años está preparado para salir de inicio, o, por el contrario, entrar como revulsivo en la segunda parte. Pero ese runrún sobre su dolencia parece haberse revertido. El cuadro levantinista respira tranquilo y seguro.