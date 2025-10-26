Julián Calero salió a la sala de prensa de Son Moix con la sensación de que el Levante perdió dos puntos en Mallorca. “Nos ha faltado dominio del juego, pero la de Manu, Etta o la última de Morales, que es penalti si él cae, pero quiere rematarla y acabarla. Me voy con la sensación de que el equipo ha trabajado muy bien y que nos hemos dejado dos puntos, respetando el partido del Mallorca”, dijo el técnico desde la amargura que le provocó el empate.

Pese a que el punto le dejó multitud de sinsabores, Calero siente que las sensaciones de su equipo no casan con los puntos que tienen en el casillero, aunque sabe que lo que da de comer en el fútbol son los resultados favorables. “Las últimas sensaciones a veces son mentirosas. Es cierto que hemos reaccionado bien a su gol y hemos tenido personalidad para no hundirnos y pensar que podíamos ganar el partido. Hemos tenido acercamientos importantes, pero el fútbol son goles y puntos. No puedo quejarme del trabajo de mis chicos”.

Dentro del colectivo del trabajo de sus ‘chicos’ apareció Carlos Álvarez. Renqueante de su tobillo despuñes de sufrir un esguince contra el Rayo Vallecano, el ‘24’ salió en el 73’ sin estar recuperado al cien por cien, pero Calero arriesgó consciente de que su juego entre líneas podía ser diferencial. “El partido estaba abierto y tenía la sensación de que podía dar ese último pase. A ver si esta semana podemos recuperarlo del todo. Su tobillo ha reaccionado bien, pero aún está al cincuenta por cien”.

Confianza en sus 'chicos'

Aunque su frustración fue evidente en sala de prensa, Calero transmitió su mensaje contundente de cara al desafío de la permanencia en Primera División. “Me voy con la satisfacción de ver a mi equipo competir cada día, pero intuyo que vamos a hacer cosas. Vamos a conseguir no descender. Lo tengo como una fijación. Confío y creo en ello porque veo a mis jugadores pelear”, concluyó.