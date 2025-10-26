Leo Román le arrebata la victoria al Levante en el descuento

No hay nada más objetivo en el fútbol que lo que marca un resultado. La victoria son tres puntos, el empate se divide en una unidad para cada equipo y la derrota no tiene ninguna consecuencia a nivel de puntuación. A veces puede ser engañoso. Sobre todo, cuando la sensación, en términos generales, es la de que se mereció más de lo obtenido. El Levante lo sintió frente al Rayo Vallecano, sufriendo un 0-3 que desestabilizó la armonía y la felicidad provocada por la óptima progresión de la plantilla. Hizo falta una reacción, capaz de indicar que, pese a los tropiezos, el camino hacia la salvación es el correcto. Pero, por mucho que los detalles marcaron la diferencia, el conjunto levantinista se quedó con la miel en los labios y frustrado por cómo la victoria se esfumó en el último suspiro.

Bajo un cielo encapotado, y en un césped castigado por las fuertes lluvias que cayeron sobre las Islas Baleares, el Levante estuvo cerca de conseguir tres puntos de mucho valor después de un ejercicio de resistencia defensiva y, sobre todo, de efectividad hasta que Leo Román le negó el triunfo en el tiempo de descuento. Con empate en el luminoso, José Luis Morales se deshizo en carrera de un defensor mallorquín y se plantó solo ante el meta, pero su disparo se topó con el brazo de un Leo Román que amargó a los granotas con una parada salvadora.

Mucho antes, una falta de coordinación defensiva de los bermellones fue castigada por un Etta Eyong que recuperó no solo su idilio con el gol, sino que se quedó a medio camino de que su aportación sirviese para brindarle el mejor regalo posible a su entrenador, Julián Calero, que sopló las velas de su 55 cumpleaños sintiéndose rabioso por cómo su Levante, preciso en ataque, y fuerte en defensa, no pudo hacer nada para impedir el golazo de Pablo Maffeo teledirigido a la escuadra. Nunca hay que despreciar un punto a domicilio. Y más, en primera, donde cada unidad se logra a base de esfuerzos titánicos. Sin embargo, el empate no compensa la amargura por las formas en las que se escapó una victoria que el Levante peleó hasta el último segundo.

Todo salió a pedir de boca desde el inicio, pese a que las inclemencias climatológicas limitaron una práctica favorable para desarrollar el partido. En el ecuador del primer tiempo, Etta Eyong encontró el camino del gol después de que un rebote en Samu Costa provocase una falta de entendimiento en Valjent y Raillo que fue aprovechado por el delantero camerunés. Se quedó sin pólvora ante el Rayo Vallecano, pero su diana en Son Moix sirvió para recuperar su instinto de cara a portería. El Levante tuvo un comienzo de partido soñado hasta que el Mallorca, con el marcador en contra, provocó que los granotas perdiesen la estabilidad, sobre todo, frente a las acciones zigzagueantes de Jan Virgili. De sus botas nació no solo el peligro bermellón, sino también la ocasión que activó a los locales. Se fue de Toljan y de Unai Vencedor y se topó con un Ryan que se mostró muy solvente bajo palos. En la acción posterior, el australiano achicó a Muriqi para impedirle el empate, y presenció como Sergi Darder, rematando un centro de Joseph, la dirigió al pico de su escuadra izquierda, con la fortuna de que se marchó fuera.

Sin embargo, al Mallorca no perdió la fe contra un Levante firme, pero sin precisión en tres cuartos de campo. Necesitó un encuentro más abierto para hacerle daño al Mallorca, mientras los locales no encontraron soluciones para obtener el empate. Entre tanto, Manu Sánchez se topó con Leo Román tras cazar un centro de Vencedor que le colocó frente al portero bermellón, mientras Jeremy Toljan fue providencial para entrometerse en un centro dirigido a Muriqi que fue medio gol. No obstante, el Levante, sin encontrar soluciones para frenar las embestidas del Mallorca, encajó la diana del empate gracias a una obra de arte de Maffeo, imparable para Mathew Ryan, tras colocar el esférico a la altura de la escuadra. Larguero y al fondo de la red. Desde entonces, la prioridad fue no perder más botín del obtenido hasta entonces, pero sin renunciar a unos tres puntos que se quedaron a una parada providencial de Leo Román. Morales, entrado el descuento, se deshizo de Valjent y definió a un palo largo donde el meta local se entrometió con una parada salvadora.