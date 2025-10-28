El Celta recupera un jugador para medirse al Levante

El atacante Williot Swedberg se reincorporó este martes a los entrenamientos del Celta, por lo que podría estar a disposición de Claudio Giráldez para el próximo partido de liga contra el Levante.

El futbolista sueco sufrió un esguince de tobillo durante el partido que el pasado 14 de octubre enfrentó a la selección sub-21 de su país con la de Polonia y se perdió los últimos encuentros del equipo celeste -Real Sociedad y Osasuna en LaLiga y Niza en la Liga Europa-.

Bajas seguras

Al margen del grupo se ejercitaron el central Javi Rodríguez, con una contusión en el pie izquierdo, y el lateral Javi Rueda, que estará tres semanas de baja por una rotura de grado I en el recto anterior del muslo izquierdo.