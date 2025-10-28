El Levante eliminó al Orihuela la única vez que se enfrentaron en Copa

El Levante UD se enfrentará este jueves a domicilio al Orihuela en la primera ronda de la Copa del Rey, en una eliminatoria que ya se celebró en 1979 con triunfo para el equipo levantinista.

Fue en la temporada 1979-80 cuando los dos equipos se midieron en la segunda ronda de la Copa en una eliminatoria a doble partido. El Levante se impuso por 0-4 en Los Arcos (Orihuela) y remató su cómoda clasificación con un triunfo por 2-0 en el partido de vuelta en València.

Estos dos equipos se han enfrentado un total de diez veces entre Segunda y Segunda B, con un balance de tres victorias para el Levante, tres empates y cuatro victorias para el Orihuela.

El Levante se presenta en Los Arcos después de haber empatado ante el Real Mallorca (1-1) en Son Moix, mientras que el Orihuela, que es noveno en el Grupo 5 en Segunda RFEF, venció en casa al Quintanar del Rey (3-1) el pasado domingo.