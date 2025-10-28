Víctor García, ambicioso: “Queríamos los tres puntos, pero ahora toca hacerlo bueno en casa”

El Levante UD no pierde el foco... consciente de que se les aproxima un calendario complicado. Ahora, los de Calero afrontan dos partidos esta semana entre Copa del Rey —jueves 30 de octubre, Orihuela CF — y LaLiga —domingo 2 de noviembre, Celta de Vigo en el Ciutat de València—. Además, después les toca dos salidas a campos de máxima dificultad: ante el Atlético de Madrid, Metropolitano, y el gran derbi frente al Valencia CF, en Mestalla. Pero... las sensaciones son positivas, especialmente bajo esos argumentos ofensivos (14 goles), y solidez como visitante: dos victorias (Oviedo y Girona) y dos empates (Getafe y Mallorca) ante rivales directos. El problema radica más en la faceta defensiva y en las dificultades de sumar de tres en su feudo, junto a su gente. No obstante, la clave de todo ello está siendo la fortaleza y compromiso del grupo, y el trabajo y sacrificio de todos, dos rasgos innegables en el equipo del técnico madrileño.

Actitud y pelea; dos valores innegociables

Este martes 28 de octubre, Víctor García ha comparecido ante los medios del Levante UD para comentar la actualidad del equipo, ese encuentro de Copa del Rey ante el Orihuela, y ofrecer su valoración sobre el estado actual del conjunto granota y su adaptación personal.

En primer lugar, el interior de 28 años ha valorado el empate que lograron ante el equipo bermellón fuera de casa, aunque ha reconocido su ambición por lograr la victoria. "Queríamos los tres puntos, pero ahora toca hacerlo bueno en casa". Además, el valenciano ha querido destacar la actitud y la pelea constante del equipo; dos valores innegociables, una de las señas de identidad del equipo. “Es una de nuestras características, tiene que ser así durante todo el año. Tenemos que pelear cada punto que podamos conseguir y así será”.

Asimismo, Víctor ha resaltado la ilusión que supone jugar los partidos coperos, y su optimismo de cara al choque el jueves 30 de octubre contra el club alicantino. “Es una competición muy bonita que juegas de tú a tú contra rivales de diferentes categorías. Es también atractivo para el aficionado seguirla”, ha comentado el ex del Eldense.

Víctor García, en el calentamiento previo al encuentro ante el Alavés / LaLiga

Importancia de ganar en casa y adaptación personal

Tras este inicio negativo en casa —peor local de LaLiga con tres derrotas y un empate, sin ninguna victoria— Víctor García ha resaltado la importancia de jugar/ganar en el Ciutat, de dar una alegría a los granotas, aunque conocedor de la dificultad de jugar contra el Celta de Vigo. “El partido es muy importante, es un rival que también está ahí en la clasificación con nosotros y sabemos que tenemos que hacernos fuertes en casa. Les esperamos a todos. Seguro que, como los últimos partidos, los aficionados están con nosotros y ojalá les podamos dar la victoria y disfrutar de un día con ellos que sabemos que tenemos esa cuenta pendiente”, ha asegurado el valenciano.

Por último, el extremo del Levante ha valorado de forma positiva su rápida adaptación al club y sus exigencias en Primera División, y se ha rendido en elogios hacia los de Orriols. “Es una etapa nueva para mí, una oportunidad deportiva, pero desde el primer día me han acogido con los brazos abiertos. He visto lo que es la familia granota desde dentro y estoy muy contento y muy feliz”, ha concluido.

Un interior/extremo polifacético

Sin duda, uno de esos jugadores que destaca por su profesionalidad y pelea constante es Víctor García, quien, a pesar de no haber disputado todos los minutos que querría y asumir ese rol más secundario; no pone una mala cara y su entrega es valorada por todos. Un trabajador en la sombra, dispuesto a luchar por hacerse un hueco en el equipo. La temporada pasada con el Eldense, el interior valenciano fue indiscutible y decisivo en el juego del equipo: 43 partidos jugados, con cuatro goles y cuatro asistencias. En esta presente campaña con el conjunto granota, ha disputado dos como titular, uno de ellos este último frente al RCD Mallorca en Son Moix. De hecho, ante el equipo mallorquín, dejó 73 minutos de calidad, con buenas sensaciones como extremo: ayuda en defensa a Toljan para cubrir las acometidas de Virgili, ganó duelos aéreos y terrestres, y completó tres regates, seis recuperaciones y dos despejes. Una actuación convincente, que, con su poderío físico y potencial ofensivo, puede ser un activo importante para el Levante esta temporada.

No obstante, Calero ya ha manifestado en varias ocasiones que su posición natural no es la del lateral derecho, sino ocupando una posición más cercana a la banda, con ese despliegue físico, llegada constante por banda y esos centros, una de sus especialidades, de las que quiere sacar partido el Levante. Con este, suma dos titularidades (la otra ante el Deportivo Alavés), y puede ser una opción interesante para cubrir ese flanco derecho con potencia, verticalidad y ayuda defensiva. El objetivo del equipo levantinista con Víctor, es similar al magnífico trabajo que hizo el cuerpo técnico con Andrés García: jugar de lateral diestro y dejarle todo el recorrido por banda; o posicionarle de extremo con ese trabajo tanto defensivo como ofensivo.