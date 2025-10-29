Ana Franco, ilusionada: "Sería maravilloso conseguir la primera victoria en el Ciutat. Es por lo que peleamos"

Ana Franco, delantera del Levante UD femenino, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Buñol, de cara al próximo gran encuentro en el Ciutat de València contra el Costa Adeje Tenerife. Además, la cacereña ha valorado de forma positiva el estado anímico actual del equipo, el cambio en el estilo de juego y la importancia de lograr la primera victoria en casa, junto a la afición levantinista.

Estado anímico de la plantilla

"Creo que dentro del equipo se nota ese cambio de método, estamos contentas, trabajando mucho. En el primer partido contra el Sevilla se notó esa nueva forma en la que estamos trabajando y en la que queremos ir hacia delante para ganar el partido. Contra el Real Madrid el partido se dio así. Estamos ilusionadas y con ganas de que llegue el sábado".

¿Qué ha cambiado sin Lima? ¿Cambio positivo?

"A nivel de intensidad estamos intentando buscar en los entrenos para plasmarlo en los partidos. El hecho de ir nosotras a buscar el partido, de ir a atacar y de intentar generar ocasiones para marcar goles es un poco lo que nos faltaba. Al final llegará el día en el que consigamos la victoria y el trabajo de sus frutos lo que llevamos haciendo esta semana".

Importancia de jugar en el Ciutat

"Para nosotras es un privilegio jugar ahí. Es algo con lo que toda jugadora sueña, cada jugadora del Levante aspira a llegar a jugar. Es un aliciente más de tener más ganas, más ilusión, de poder dar una victoria al equipo y también a la afición".

Partido ante al Costa Adeje Tenerife

"Es un equipo que ha tenido bastantes cambios y yo no esperaba este inicio de Liga que han tenido. Están bastante bien, y nosotras estamos planteando un partido para poder contrarrestar eso y conseguir nuestra primera victoria".

¿Qué ocurre de cara a gol?

"Las primeras jornadas teníamos falta de acercamiento a portería, pero en los últimos partidos estamos rozando ese gol y al final terminará llegando, está cerca. El sábado es un buen día para meter gol".

Su protagonismo en el equipo, mayor responsabilidad

"Se echa de menos a Ivonne porque nos dio mucho el año pasado. Nosotros teníamos un planteamiento más defensivo y la forma de atacar era buscarla al espacio. Este año tenemos que replantear esa forma de jugar y ese sistema. A mí me gusta tener esa presión, esa responsabilidad de meter goles. Lo asumo bien. Hay que seguir adelante con lo que tenemos".

Espina clavada por no meter

Es algo que se nos está resistiendo, a mí también. Tienes la presión, porque ves que al equipo le cuesta meter goles. Trabajo día a día para que llegue el momento. Creo que sería maravilloso conseguir la primera victoria en el estadio, y es por lo que peleamos. No habría otra forma mejor de ganar".