Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo | Calero habla en rueda de prensa antes de medirse en Copa del Rey al Orihuela

Rueda de prensa de Calero previa al CF Orihuela

Rueda de prensa de Calero previa al CF Orihuela / LUD

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Calero habla del CF Orihuela, Copa del Rey y última hora del Levante UD en una rueda de prensa que arranca a partir de las 12:30 horas.

Rueda de prensa, en directo:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents