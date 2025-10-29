Ronda de Copa

Hay muchos pros y contras. Los pros son minutos para la gente e ilusión por jugar. Cuando juegas con jugadores que se ganan los minutos corres el riesgo de que la falta de ritmo pase factura. No porque sean malos jugadores sino por la falta de muchos. Menospreciamos a los rivales y no puede ser así. Una de mis primeras experiencias fue en 1982 con el Orihuela viéndolo con el Parla. El Orihuela hay mucha tradición. Como no seas capaz de igualarlo te llevas un batacazo. Quiero que mi equipo compita sabiendo que lo nuestro es la liga. La Copa es una competición preciosa.