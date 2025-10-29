En Directo
"Quiero que mi equipo compita sabiendo que lo nuestro es la liga"
Julián Calero busca ganar en Orihuela no solo porque "la Copa es una competición preciosa" para el técnico, sino también porque quiere dar rodaje a los menos habituales con Matturro con serias opciones de debutar
Calero habla del CF Orihuela, Copa del Rey y última hora del Levante UD en una rueda de prensa que arranca a partir de las 12:30 horas.
Rueda de prensa, en directo:
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero, previa al partido contra el Orihuela en Copa del Rey.
Lateral izquierdo
Las circunstancias vienen como viene. Manu prefiere jugar mucho más a no jugar. Prefiere esta situación a la anterior. Tiene que ayudar al equipo. Jugar partidos es bonito, pero jugar tantos seguidos, algunos no terminan de entender la exigencia. Hay un desgaste físico muy alto. Pueden entrar Cabello y Matturro, que está en disposición. Una vez hablado con todos, meteremos todo en la coctelera.
Cantera
Los chicos del filial lo están haciendo fenomenal. Del Moral lo está haciendo fenomenal y le están pasando cosas buenas. Esas me suenan de algo y no es casualidad. Vendrán Huseini y Pablo Rosón. Pero al tener una plantilla de 25 no es fácil hacer hueco. Estoy pendiente de ellos, pero hay que ir paso a paso. Nacho todavía es juvenil. No todo el mundo es Lamine Yamal. La norma es que el chico vaya creciendo.
Lesiones
Iván le hicieron una resonancia y es una contusión muy grande. Es un golpe. La semana que viene le harán otra. En principio nos dijeron entre 15 y 20 días pero veremos si es un golpe o algo más. Oriol ha tenido un proceso vírico importante, pasando alguna noche en el hospital y no ha entrenado. Pampín es posible que entre en dinámica el viernes y pueda ir convocado el domingo, pero está cerca de volver. Primo ha estado con el hombro.
Once con cambios
Habrán muchos cambios, con las bajas de Oriol, Primo, Pampín e Iván serán baja. Es posible que Kervin sea baja para darle descanso, lleva muchos minutos en sus piernas y no nos lo queremos cargar. Queremos que trabaje aquí.
Víctimas de la dana
Están en mi cabeza. Si nos olvidamos seríamos muy mezquinos por el esfuerzo, del sufrimiento y las penalidades que están pasando.
Diferente contexto
El año pasado no nos dio. Fue el segundo partido después del Elche y nos atropellaron. Tengo al equipo más metido con una plantilla más profunda. El objetivo es el mismo, competir bien. Respetando al rival que todo lo que he visto me ha gustado mucho.
Ronda de Copa
Hay muchos pros y contras. Los pros son minutos para la gente e ilusión por jugar. Cuando juegas con jugadores que se ganan los minutos corres el riesgo de que la falta de ritmo pase factura. No porque sean malos jugadores sino por la falta de muchos. Menospreciamos a los rivales y no puede ser así. Una de mis primeras experiencias fue en 1982 con el Orihuela viéndolo con el Parla. El Orihuela hay mucha tradición. Como no seas capaz de igualarlo te llevas un batacazo. Quiero que mi equipo compita sabiendo que lo nuestro es la liga. La Copa es una competición preciosa.
Un año de la dana
Hace un año pero todavía quedan muchas huellas, muchas marcas y mucho dolor. A nivel humano es imposible repararlo, pero a nivel estructural va poco a poco. Intentamos no olvidarles y darles todo el apoyo posible. Justo hace un año íbamos a Pontevedra y pasó esto. Recuerdo muchas cosas. Fueron momentos muy duros, pero la solidaridad del pueblo valenciano y español fue increíble. La reacción tardía fue una rabia. Tengo recuerdos muy buenos, de ver a mis jugadores ayudando y toda la sociedad valenciana. El shock nos duró más de un mes. No pudimos seguir ni en nuestra ciudad deportiva. Los chicos pelearon por darle una alegría a los que sufrieron.
