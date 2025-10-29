Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

“Si nos olvidamos de los afectados por la dana seríamos muy mezquinos"

Julián Calero tiene muy presente "el esfuerzo, el sufrimiento y las penalidades" de quienes hace un año padecieron en primera persona la trágica riada.

A pesar del dolor que le produce lo vivido tanto el 29 de octubre como en los días posteriores, el entrenador del Levante tiene buenos recuerdos de ver a "sus jugadores y a toda la sociedad española ayudando"

Calero ayudando en la labor solidaria del Levante UD con los afectados por la DANA

Calero ayudando en la labor solidaria del Levante UD con los afectados por la DANA / Levante UD

Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

Julián Calero, madrileño de nacimiento, siente a la ciudad de València en el fondo de su corazón. Y más, después de sufrir en sus carnes la dana que hizo tanto daño a la sociedad valenciana. Ascendió en Burgos a Primera División y lo primero que hizo fue acordarse de las víctimas y afectados de la tragedia. Un año más tarde, en la previa del encuentro ante el Orihuela de Copa del Rey, envió un mensaje de afecto a todos y recordó cómo vivió un día que no olvidará jamás. Sin embargo, mandó una contundente declaración para los que piensan que las consecuencias de la riada han pasado: “Si nos olvidamos seríamos muy mezquinos por el esfuerzo, el sufrimiento y las penalidades que están pasando los afectados”, dijo.

“Hace un año pero todavía quedan muchas huellas, muchas marcas y mucho dolor. A nivel humano es imposible repararlo, pero a nivel estructural va poco a poco. Intentamos no olvidarles y darles todo el apoyo posible. Justo hace un año íbamos a Pontevedra y pasó esto. Recuerdo muchas cosas. Fueron momentos muy duros, pero la solidaridad del pueblo valenciano y español fue increíble. Sin embargo, la reacción tardía fue una rabia. Tengo recuerdos muy buenos de ver a mis jugadores ayudando y toda la sociedad valenciana, pero nada más. El shock nos duró más de un mes. Los chicos pelearon por darle una alegría a los que sufrieron”, comentó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents