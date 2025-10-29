“Si nos olvidamos de los afectados por la dana seríamos muy mezquinos"

Julián Calero, madrileño de nacimiento, siente a la ciudad de València en el fondo de su corazón. Y más, después de sufrir en sus carnes la dana que hizo tanto daño a la sociedad valenciana. Ascendió en Burgos a Primera División y lo primero que hizo fue acordarse de las víctimas y afectados de la tragedia. Un año más tarde, en la previa del encuentro ante el Orihuela de Copa del Rey, envió un mensaje de afecto a todos y recordó cómo vivió un día que no olvidará jamás. Sin embargo, mandó una contundente declaración para los que piensan que las consecuencias de la riada han pasado: “Si nos olvidamos seríamos muy mezquinos por el esfuerzo, el sufrimiento y las penalidades que están pasando los afectados”, dijo.

“Hace un año pero todavía quedan muchas huellas, muchas marcas y mucho dolor. A nivel humano es imposible repararlo, pero a nivel estructural va poco a poco. Intentamos no olvidarles y darles todo el apoyo posible. Justo hace un año íbamos a Pontevedra y pasó esto. Recuerdo muchas cosas. Fueron momentos muy duros, pero la solidaridad del pueblo valenciano y español fue increíble. Sin embargo, la reacción tardía fue una rabia. Tengo recuerdos muy buenos de ver a mis jugadores ayudando y toda la sociedad valenciana, pero nada más. El shock nos duró más de un mes. Los chicos pelearon por darle una alegría a los que sufrieron”, comentó.