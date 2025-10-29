Rehacerse y revitalizarse con la Copa

Las historias más bonitas en el fútbol (en los equipos más modestos) siempre se construyen desde los valores de la humildad, el trabajo y el sacrificio de todos. Más allá de nombres propios, etiquetas de estrella o jugadores que destacan por encima de otros, el Levante UD de Julián Calero representa ese 'ADN' exclusivo compuesto por dos raíces bien arraigadas en Orriols: un equipo guerrero y luchador, sumado a una de las fortalezas representativas de este grupo: esa unión, sinergias positivas y compromiso de todos, de cada uno de los jugadores y miembros del cuerpo técnico. Y sí... como en la famosa obra escrita por Lope de Vega: "Todos a una, como en Fuenteovejuna". No hay mejor frase que describa este comienzo de temporada del conjunto granota en la vuelta a Primera División. Más allá de resultados y sensaciones individuales, la afición levantinista está firmemente unida con un vínculo muy especial a su club, por eso, por esa pelea constante y esa garra que muestra el equipo en cada jornada. Si hubiera que dar un diagnóstico médico a la situación actual, sería la de un conjunto con sintomatología positiva en cuanto a su rendimiento, pero que le está costando transformar esos argumentos favorables en puntos.

Por tanto, con el casi 27% de la LaLiga ya escrutada (en diez jornadas), el Levante ha dejado luces y sombras en cada encuentro, como si de una moneda se tratase, con dos caras distintas: la positiva como visitante, y la negativa como local. Esta situación, insólita por momentos, evidencia que al cuadro levantinista le está costando y mucho ganar en el Ciutat de València, mientras que a domicilio ha mostrado una imagen sólida, fiable y resistente. Tanto es así que, los de Calero son el sexto mejor visitante de la Liga: con ocho puntos logrados de los nueve de que dispone, con un balance de dos victorias (Real Oviedo y Girona), dos empates (Getafe y Mallorca) y dos derrotas (Elche y Alavés).

En efecto, los de Orriols han dejado un rendimiento notable alejado de casa: con triunfos importantes ante rivales directos, y ese carácter competitivo inherente a los clubes dirigidos por el técnico madrileño. No obstante, esos números se diluyen de forma efervescente en su feudo (peor local de la competición), junto a su gente, algo incomprensible. Cierto es que, se ha topado contra cuatro rivales de máximo nivel: dos en pelea por Europa (Betis y Rayo Vallecano) y los dos mejores de la categoría: Barcelona y Real Madrid, un cartel que asusta. Ante todo, los granotas mostraron ese espíritu batallador... como en casi todos los encuentros. Tan solo ha logrado un empate en cuatro partidos como local, números insuficientes para un equipo que tiene que hacer de su campo un fortín.

Los jugadores del Levante UD al terminar el partido ante el Mallorca en Son Moix / LaLiga

Una delantera determinante

Pero por encima de todo, en la máxima competición española está sobresaliendo una versión goleadora potente por parte del conjunto levantinista. El Levante, más allá de sus problemas defensivos evidentes —18 tantos en contra y desaciertos en defensa—, produce un caudal de goles importante: 14 dianas —10 de ellos de la dupla Etta Eyong-Iván Romero—, y ha demostrado una capacidad goleadora y efectividad capaz de marcar la diferencia en los encuentros. Sin embargo, de poco vale, sino se es capaz de defender bien, acumular porterías a cero y mantener ese equilibrio defensa-ataque necesario para conseguir grandes resultados. Aun así, ese potencial en zona ofensiva garantizado con sus delanteros, unido a la magia de Carlos Álvarez, —que ya se ha recuperado completamente del esguince de tobillo y ya entrena con normalidad—, está siendo determinante en el desarrollo de los partidos.

Crecer y fortalecerse en la Copa

Ahora, el conjunto granota quiere romper esa racha adversa de resultados: dos encuentros consecutivos sin ganar y tan solo una victoria en las últimas cinco jornadas, y no hay mejor forma que hacerlo en la Copa del Rey. Esta es una de esas competiciones bonitas, con el atractivo de ser impredecible (por lo menos en las rondas previas a la final), y en la que todos los clubes ansían llegar lejos. La Copa alimenta esa unión afición-equipo, y el cumplir ese sueño de algún día llegar a la final de Sevilla, en La Cartuja. Por su parte, el Levante se medirá este jueves 30 de octubre a las 19:00 ante el Orihuela CF, un mítico del fútbol valenciano. Los granotas llegan a este encuentro con el optimismo, energías renovadas y la ambición de pasar de ronda y de mostrar una imagen convincente.

No obstante, enfrente tiene un rival 'a priori' modesto e inferior, pero con armas para hacerle daño a la portería que será defendida por Pablo Campos. "Los Arcos", estadio del equipo alicantino, bajo ese lleno absoluto (4.500 almas) alentarán a su equipo para competir al máximo y dar la sorpresa ante los de Orriols. Actualmente, el equipo escorpión ocupa la novena posición de la clasificación en el grupo V de Segunda Federación con 11 puntos: tres victorias, dos empates y tres derrotas. En casa, ha logrado seis puntos en cinco partidos, aún sin mostrar esa mejor versión como si ha hecho como visitante (aún no ha perdido). Además, viene de ganar 3-1 contra el Quintanar en su campo, un chute de optimismo y confianza de cara al compromiso ante un rival exigente de Primera División. Por ello, Calero, consciente de la entidad del club al que se mide, se ha rendido en elogios sobre su capacidad competitiva. "Orihuela es un sitio con tradición futbolística: un campo difícil, con mucha gente y buenos jugadores". Pero el técnico madrileño también se ha mostrado confiado y preparado para el partido: "Quiero que el equipo compita lo mejor posible, no hay que menospreciar la Copa del Rey, pero sabemos que lo nuestro es la Liga".

Equipo disponible

En cuanto a los efectivos disponibles para este encuentro copero, el Levante deberá prescindir de Pampín, Oriol Rey e Iván Romero, aunque el míster levantinista ha mencionado que Kervin Arriaga descansará, debido a toda el desgaste físico con sus titularidades consecutivas con el equipo y con su selección: "O le cuidamos o nos lo vamos a cargar". También ha comentado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que Matturro vuelva al once titular, y la incorporación de dos jugadores del filial: Huseini (central) y Pablo Rosón (centrocampista), ambos del Atlético Levante. Ahora, el conjunto granota afronta este partido con la máxima ilusión, con la mirada puesta en pasar a la siguiente ronda, y en crecer y fortalecerse para su próxima gran cita el domingo 2 de noviembre frente al Celta de Vigo en el Ciutat.