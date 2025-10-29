"Viendo el esfuerzo que estaban haciendo los jugadores por ascender, me dije que tenía que tirar hacia adelante"

Las calles de la Comunitat Valenciana, sobre todo las de las poblaciones afectadas, todavía siguen afligidas por lo sufrido el 29 de octubre de 2024. Ya ha transcurrido un año y, aunque parezca que fue ayer, ni el paso del tiempo es capaz de curar todo el dolor que produjo cada litro de agua que desestabilizó, a escalas incalculables, la armonía y la alegría de las localidades que tienen la suerte de vivir en territorio valenciano. Parece que la normalidad asoma por los lugares que quedaron embarrados después de la mayor catástrofe natural del siglo en España, pero nada volverá a ser lo mismo pese a que la vida, por mucho que necesite un respiro para asimilar lo sucedido, obligue a tirar hacia adelante. Mientras se siguen exigiendo explicaciones a las instituciones competentes un año después de la riada, la sociedad valenciana, caracterizada por ser enérgica, pasional, entregada, orgullosa y muy arraigada a su tierra, avanza. A veces, más lento de lo deseado. Pero lo hace con firmeza y, sobre todo, sin bajar los brazos.

Virgilio Urrea, nada más abrió su casa en Paiporta ante su reencuentro con SUPER, quiso presumir, con una sonrisa de oreja a oreja, de su nueva adquisión. “Justo esta mañana (28 de octubre) me ha llegado la puerta nueva de casa. Me hacía falta”, aseguró. Un año después de que contase su historia en Superdeporte, donde relató que su única finalidad tras la tragedia, además de reconstruir su vivienda, fue animar a sus vecinos a tirar hacia adelante repartiendo banderines del Levante y de la Senyera, la casa del paiportino luce muchísimo mejor aspecto que por aquel entonces, aunque reconoce que lo único que le dejaron escoger su mujer y su hija fue el sofá del salón. Sin embargo, aún tiene un nudo en el estómago que está latente en toda la población.

“Sales a pasear por el pueblo y no ves mucha gente. Presencias edificios o portales nuevos, pero, al lado, uno todavía tiene cadenas, otro sigue acumulando barro, algunos tienen cruces en memoria de personas fallecidas... Aquí hay una psicosis enorme. Si en una semana, dan una alerta, la gente sale corriendo a sacar el coche. No podemos vivir así. Mi ilusión siempre ha sido vivir en un bajo. Ahora que lo he conseguido, ¿qué hago? ¿Me voy a algún piso? Hay que poner remedio. Encima, los alquileres se han puesto por las nubes. Pensabas que, con esto, todo se pondría tirado de precio y ha sido al revés. Sin embargo, en el apagón creo que fuimos el pueblo más tranquilo. Como en la dana estuvimos un día y medio sin que viniera nadie a ayudarnos…”, relata Virgilio en Superdeporte, ciudadano de Paiporta de los pies a la cabeza y cuya vitalidad y entusiasmo son rebosantes.

Pese a ello, el abonado granota recuerda, cada día, las horas agonizantes de un 29 de octubre que permanecerá eternamente en las páginas más tristes del pueblo valenciano. De hecho, Virgilio lo rememora como si fuese ayer. Sobre todo, al percibir que su casa estaba situada en un punto de colisión entre las aguas procedentes del barranco de Paiporta y las que llegaban desde Picanya, ambas originarias de la Rambla del Poyo, provocando lo que definió como un tsunami. Por suerte, tanto su mujer, como su hija, están bien.

“Cogí la escritura de la casa, los papeles del coche y el pase del Levante, que fue lo primero en lo que pensé. Estando en el dormitorio vi que había dos metros fuera. En mi calle llegó el agua procedente del barranco y de la zona de Picanya. En medio hacía una ola que se acumulaba. La puerta reventó, parecía un tsunami. Una vez llegamos a la terraza, en diez segundos, el agua entró de golpe. Inundó todo y arrastró los muebles, con la suerte de que estábamos al lado de unas escaleras y no recibimos el impacto directo. Todo se estampó donde estábamos. A las 20:00 nos entró el agua a nosotros. Pero hasta las 01:40 no bajó el agua… Y subió dos metros. Un año después, salgo a la calle y no me creo que el pueblo estuviera lleno de agua”.

Al día siguiente, Virgilio sintió que lo perdió absolutamente todo y, encima, le tocó hacer frente a las exigencias de su empresa para ir a trabajar a pesar de tener la casa destruida. “Al día siguiente llamé a la empresa y me dijeron que los servicios se mantienen. No tengo coche, no tengo casa y hemos salvado la vida de milagro. ¿Me estás diciendo que tengo que ir a trabajar? Por suerte recapacitaron. Por otro lado, me dolió mucho tirar el álbum de fotos de mi boda. Fue cogerlo y deshacerse completamente, como si fuera un pastel. Quitando algunas fotos que pude rescatar...”.

Pese a ello, su ideal permaneció con vida para servirle de impulso y de inspiración. No solo el Levante le ayudó, sino que se volcó con su causa una vez el club supo su situación a través de Superdeporte. Fue la mejor medicina posible para combatir todas las adversidades que tuvo que superar debido a la dana, aunque algunas no tuvieron una consecuencia directa, ya que se enfrentó al fallecimiento de su madre poco más de un mes después. Quién sabe si el barro, de no cubrir el paso de cebra por el que pasó, hubiera hecho que aquel coche frenase a tiempo. No en vano, incluso en las peores desgracias, le dio las gracias al Levante por convertirse en su vitamina, en su motivación para salir adelante.

“El escudo del Levante se salvó, estaba al lado de un santo que tengo en casa. Lo puse en lo más alto de la puerta porque es lo que más me gusta, lo que más siento. Dentro de lo que cabe, creía que era bastante fuerte con todas las cosas que me han ocurrido en mi vida. Pero, unos días después, me dio un bajón muy fuerte. Sin embargo, aunque no lo parezca, los jugadores me transmitieron fuerza. Verlos ayudar, y después dejárselo todo en el campo por subir a Primera División, supuso un impulso. Viendo el esfuerzo que estaban haciendo los jugadores por ascender a Primera, me dije a mí mismo que tenía que tirar hacia adelante. Si eres del Levante no solo tienes mérito, sino que tienes el espíritu de estar peleando y de intentar arañar para conseguir las cosas. Con todo lo que me han podido aportar, siento mucha satisfacción y alegría por ser seguidor y estar para lo que le haga falta a este club”.

Un año después del 29 de octubre de 2024, Virgilio Urrea mira al futuro con esperanza mientras sigue levantándose de la tragedia. En abril, sin estar en condiciones, pero sintiéndose con la necesidad de reencontrarse con su rutina habitual, volvió a trabajar. Y, en mayo, reinauguró su casa. Ahora suspira por tener una vida sin los traumas causados por la dana, pero sin renunciar a su felicidad, a su esencia ni al ejemplo que llegó a representar para todo el levantinismo. Solo le queda reformar el patio y hacerse un pequeño museo con artilugios del Levante. Ya no le queda nada para conseguirlo.