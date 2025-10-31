Con el debut del uruguayo Matturro ya han jugado todos los futbolistas del Levante
El defensa no había podido jugar hasta ahora al haber encadenado desde la pretemporada varias lesiones musculares.
EFE
El defensa uruguayo Alan Matturro debutó como levantinista en el partido de la primera ronda de la Copa del Rey ante el Orihuela (3-4), disputado en Los Arcos el pasado jueves, y de este modo ya han participado esta temporada los 24 jugadores de la primera plantilla.
Matturro, que llegó el pasado verano cedido desde el Genova italiano, no había podido jugar hasta ahora al haber encadenado desde la pretemporada varias lesiones musculares.
El zaguero uruguayo, de 21 años, actuó como titular en el lateral izquierdo hasta que fue sustituido por su entrenador, Julián Calero, en el minuto 65, por su compañero Matías Moreno. Matturro tuvo un buen debut y se incorporó en varias acciones ofensivas de su equipo.
Además, el partido de Copa del Rey también sirvió para que debutara el central ghanés del filial, Huseini Nakoha, de 19 años, que salió en la segunda parte y que cumplió en su estreno en el fútbol profesional.
El único integrante de la primera plantilla del Levante, pero que cuenta con ficha del filial, que todavía no ha participado es el tercer portero del equipo, Álex Primo, que ni siquiera estuvo en la convocatoria del partido de Copa al estar aquejado de unas molestias en el hombro.
