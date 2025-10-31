Pablo Martínez cae lesionado frente al Orihuela
A falta de confirmación oficial, el '10' sufre un esguince de tobillo que le tendrá apartado de los terrenos de juego durante varias semanas
La eliminatoria de Copa del Rey frente al Orihuela dejó la negativa noticia de la lesión de Pablo Martínez. El ‘10’ del Levante, que entró en el césped casi en el ecuador de la segunda parte, se tuvo que retirar a diez minutos del final después de salir mal parado en una acción defensiva con Adnane Bensaad, donde el centrocampista se dobló el tobillo izquierdo y fue incapaz de continuar en el encuentro debido al fuerte dolor de la torcedura. Unai Vencedor entró en sustitución del capitán para desgracia de un Levante que, a la espera de pruebas médicas, perderá a Pablo Martínez durante varias semanas.
Sin embargo, a falta de confirmación oficial, todo apunta a que el ‘10’ sufre un fuerte esguince de tobillo. Calero, en rueda de prensa, confirmó su situación física, al igual que aseguró que “es una pena” porque lo perderán “un tiempo”. “Pablo va a tener un esguince. Lo tiene hinchado. Evidentemente va a tener un esguince porque se le ha torcido el tobillo en esa acción y es una pena. Lo perderemos un tiempo. Es lo peor de la eliminatoria”, comentó el entrenador del Levante durante su comparecencia posterior al triunfo in extremis de los suyos frente al Orihuela.
