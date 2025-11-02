Brugui, entregado a la afición: “La gente está impecable, hay una unión muy grande. Nos sabe mal, se merecen la primera victoria"

Tras la dura derrota del Levante frente al Celta, los ánimos en el vestuario granota eran de evidente frustración. El equipo valenciano no logró transformar sus ocasiones y acabó pagando caros los errores defensivos ante un rival que supo aprovechar sus oportunidades. A la conclusión del encuentro, Roguer Brugué ha atendido a los medios en la zona mixta del Ciutat para analizar lo ocurrido sobre el terreno de juego, mostrando autocrítica pero también confianza en la capacidad del equipo para reaccionar en los próximos compromisos.

Punto de suerte necesario

Una pena muy grande. Te quedas con uno menos en el minuto 30. Yo creo que el equipo lo ha dado todo, lo ha intentado. Es duro perder de esta manera. Hemos hecho cosas antes de quedarnos con diez.

Expulsión Unai Vencedor

A día de hoy, con el reglamento en mano se pitan. Es verdad que el jugador está de espaldas, no lo ve. Por eso el árbitro no le saca amarillas de primeras, porque no se apreciaba. Es lo que hay.

No llega la primera victoria en casa

Si si, mucho. Es lo que más nos duele. La gente está impecable, hay una unión muy grande. Nos sabe muy mal, se lo merecen. A seguir haciendo lo que estamos haciendo, la línea es buena. Es difícil de explicar: estamos bien, con uno menos el equipo ha dado la cara. Hemos empatado el partido y la sensación era que estaba más cerca de ganar que de perder. Vamos a seguir en está línea, seguro que llegarán alegrías

Estado anímico del equipo

El equipo está jodido. Si ya es duro perder en el último minuto, imagínate después de vaciarte, de darlo todo con uno menos. Duele bastante más. Pero positivos, vemos que se puede, que estamos cerca. Si seguimos en está línea llegarán las victorias.

Perseverancia y confianza

Es verdad que hemos jugado contra todos los de Europa. Hemos estado cerca en muchas ocasiones, contra el Barsa, o contra otros equipos que nos han ganado en el descuento. Es duro, pero no es una maldición, ni es nada. Nosotros vamos a seguir trabajando e insistiendo. Estoy seguro que llegarán las victorias.

Conexión y compromiso con la grada

Sabemos que somos el Levante, sabemos nuestra realidad. Los jugadores lo saben. Aquí no hay estrellas. Hay que trabajar, hay que vaciarse, pelear todo. Tanto Carlos como Kervin han hecho un partidazo. Nos han dado mucho en ataque y en defensa, que es lo que tocaba hoy cuando te quedas con uno menos. Pocas cosas malas hoy.

¿Cómo está Etta tras fallar el penalti?

Fallas un penalti, estás tocado. Él está con confianza, en un momento bueno. Ha cogido el balón, lo ha tirado bien, pero le ha dado al palo y se ha ido fuera. No pasa nada, es un jovén tiene que aprender de estas situaciones. Lo va a hacer, está positivo, está bien, nos está dando mucho. Va a levantar cabeza rápido

Mensaje a la afición

Que sigan con nosotros, los sentimos cerca. Lo de hoy ha sido un espectáculo, nos han dado mucho aire. El equipo con uno menos es complicado. Pero gracias a ellos hemos tenido fuerzas para aguantar, mantenernos vivos en el partido y luego hemos podido marcar. El campo estaba espectacular. La sensación era de que podía venir el segundo.