Carlos Espí se gana media hora ante el Celta bajo los aplausos del Ciutat

Carlos Espí ha sido la primera elección en ataque del Levante para darle la vuelta al marcador adverso ante el Celta de Vigo. El canterano granota, con sus grandes y prometedoras actuaciones, se ha merecido, con trabajo y determinación, tener un protagonismo mayor en esta temporada en Primera División. Por su parte, Julián Calero ha correspondido al atacante contando con él (por delante de Koyalipou y Morales) para dar un giro de 180 grados contra el conjunto gallego. El corpulento delantero, que entró como el primer cambio arriba por Roger Brugué (sin contar con el obligado por expulsión de Víctor García), dispuso de 30 minutos para cambiar las tornas del encuentro. De hecho, nada más entrar, ya tuvo la primera de cabeza, aunque fue repelido por la defensa visitante. Como ya ha demostrado, necesita muy poco para ser decisivo en un partido. Su ratio goles/minuto es tremendo, con registros goleadores que demuestran su efectividad.

Goleador y efectivo

Carlos Espí acumula más minutos en LaLiga después de merecerlos en Copa del Rey. El canterano jugó los 90 minutos y, gracias a su doblete, salvó los muebles y evitó una sonrojante eliminación ante el Orihuela, equipo que milita en 2ºRFEF.

Calero, en un contexto de partido donde el Levante se hundió en defensa, metió al ‘19’ como solución para sumar más piezas en ataque y desatascar a los suyos.

Además, en el amistoso ante el Leganés, correspondiente al trofeo ‘Pepino de Oro’, también entró en la segunda parte, y fue clave: anotó una diana en los últimos minutos para empatar y mandar el partido a los penaltis. Ese instinto goleador en sus escasas oportunidades no solo ayuda al equipo, sino que encandilan a los granotas, firmes defensores de su presencia, con mayor regularidad, en los partidos.

Sin duda, se ha ganado tener esas oportunidades, y entrar en esa dinámica de rotación que parecía lejana a principios de temporada.

Por su parte, Espí, tal y como adelantó SUPER en verano, decidió quedarse en Orriols, y pelear hasta el final por un puesto en el Levante. Su ambición, sacrificio y potencial ofensivo siempre son importantes para el conjunto granota. El de Tavernes de la Valldigna, formado en las categorías inferiores de Buñol, tiene ese punto diferencial y único: un ‘matador’ dentro del área y esa sensación de que con él en el campo pasan cosas. Además, su poderío físico es clave para ganar duelos aéreos y desatar el terror en las áreas rivales. Un delantero de la casa, de los que son determinantes en el desarrollo de un partido. Además, cuenta con el apoyo unánime de todo un Ciutat de València encantado con su pasión, y con sus goles.