Sentido homenaje del Levante a las víctimas de la dana y a la fuerza en la recuperación de los distintos sectores económicos

229 víctimas de la dana en Valencia –con cada uno de los nombres proyectados en el videomarcador del estadio– han tenido un homenaje merecido, sentido y respetado por todo un Ciutat de València emocionado ante los hechos. Una tragedia de tal calibre no debe quedar en el olvido… y ese sentimiento de dolor profundo e irreparable de todos aquellos afectados o que hayan perdido a seres queridos es, desde aquel 29 de octubre, un sentimiento común: una melancolía y tristeza de todo el país, sobre todo de los valencianos. Por ello, desde el Levante, y con toda la afición granota comprometida en sus máximos con esta desgracia, no han querido olvidar todo lo ocurrido: sentido recuerdo de todas y cada una de las pérdidas humanas y apoyo incondicional de la entidad (no ha dejado de ayudar en tareas de recolección de alimentos, ropa, material u otros recursos). Pero esta evocación afectuosa no queda ahí… todos aquellos sectores económicos (pequeños y medianos), especialmente los comercios locales: peluquerías, cafeterías, restaurantes, carnicerías, farmacias…, y tantos otros, también han sido recordados por cada uno de los asistentes al encuentro.

Ahora, en este Levante-Celta, correspondiente a la jornada once de LaLiga, se inmortaliza otro momento emocionante y conmovedor. Los protagonistas no son otros que todos aquellos que han sufrido pérdidas (humanas y materiales), los que no han dejado de luchar y sacrificarse por sacar adelante una situación desoladora, y por todos los que se unieron para fortalecer ese vínculo de solidaridad y amor común por recuperar/reconstruir todos los municipios afectados en la Comunidad Valenciana. Hoy y siempre… esto va por ellos. Aquel 16 de noviembre de 2024, cuyo mismo escenario, el Ciutat de València, repleto por levantinistas y parte de la afición ilicitana, lloraron, en un espectacular minuto de silencio con la interpretación del himno de la Comunitat, a todas las víctimas sufridas por esta dana que arrasó pueblos, establecimientos, coches… y las almas de muchas personas que ya no sanarán como antes. Por ello, no deben caer en el olvido: ni ahora, ni en el futuro.

Su recuerdo será eterno, y ese día será revivido por todos los valencianos las veces que haga falta

Homenaje sobrecogedor a las víctimas y a la fuerza de recuperación de los sectores económicos

Este sentido homenaje se ha divido en dos actos honoríficos tanto para todas aquellas personas que perdieron la vida por la riada como por aquellas empresas y comercios locales que han salido adelante con fuerza, valor y entereza.

En primer lugar, después de año de lo sucedido por la dana, el Levante UD y todo el estadio al unísono, recordó a todos aquellos propietarios, negocios y las pequeñas y medianas empresas (de muchos pueblos afectados), que, a pesar de los innumerables destrozos materiales y económicos, se levantaron, lucharon y no dejaron caer sus establecimientos. En estos diez minutos de pura emoción, los representantes de los diferentes sectores económicos –una parte fundamental del tejido económico y social de la Comunidad Valenciana– salieron al terreno de juego, uno a uno, para mostrarse ante todos como lo que son: esta resistencia que, con sus limitaciones financieras y los destrozos sufridos, no cayó, y siguió adelante con una resistencia vigorosa capaz de superar cualquier adversidad. Además, cada una de estas personas llevaba un objeto relacionado con su negocio. Mientras tanto, en el videomarcador iban apareciendo imágenes de sus lugares de trabajo, con ese antes y después tan memorable, que refleja ese sacrificio constante que han exhibido para levantar sus negocios y recuperar esa esencia tan característica.

Por otra parte, mientras que todo el estadio se rendía, en un aplauso generalizado y abrumador, los jugadores saltaron al terreno de juego a la vez que sonaban los acordes del himno de la Comunidad Valenciana. Así, tanto afición como jugadores mostraban ese compromiso y apoyo a cada uno de estos propietarios perjudicados por las terribles consecuencias de la riada. Por último, tendría lugar un emotivo minuto de silencio, en homenaje a las 229 víctimas en Valencia. Una vez más, el Levante UD y los levantinistas rememoran aquel acontecimiento tan desgraciado, y que nunca hay que olvidar. Cada una de esas personas fallecidas estarán en el corazón de todos los valencianos… y del país entero.