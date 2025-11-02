Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los once elegidos por Julián Calero para enfrentarse al Celta de Vigo

Hugo Ferrer

València

La primera victoria del curso en el Ciutat de València no puede demorarse más. El Levante necesita ganar al Celta para reencontrarse con el triunfo junto a su afición y despegarse del descenso antes de visitar el Riyah Metropolitano. Julián Calero, tras el empate contra el Mallorca, y pasar la primera ronda de Copa del Rey ante el Orihuela con sufrimiento, saca un once donde las novedades residen en Elgezabal y Víctor García. El mariscal y el valenciano repiten en la alineación en detrimento de Dela y el lesionado Iván Romero. El resto, los habituales del técnico, que se encargarán de darle un impulso al Levante hacia la victoria con Carlos Álvarez volviendo a la titularidad.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD

Ryan; Toljan, Matías Moreno, Elgezabal, Manu Sánchez; Kervin Arriaga, Unai Vencedor; Carlos Álvarez, Víctor García; Roger Brugué, Etta Eyong.

TEMAS

