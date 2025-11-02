Ni truco... ni trato en el Ciutat de València

El Ciutat de València, acogedora fortaleza sobre la que el Levante cogió impulso en Segunda División para tocar el cielo a través de un ascenso, vive su peor pesadilla en la máxima categoría del fútbol español al percibir que no está siendo capaz de ser el fortín que tanto acostumbra. El lugar donde el Levante ha construido los sueños que dan sentido a su realidad comienza a ser un dolor de cabeza. Tan cierto es que han pasado de los equipos más potentes de Primera División como que nada les sale a los jugadores dirigidos por Julián Calero cuando compiten de local. Por mucho que a domicilio rasque puntos de debajo de las piedras, y sea el método de conjura para romper el cascarón de los triunfos en casa, el Levante continúa sin dar con la tecla.

Otra vez en el descuento, aquellos que atormentaron a los granotas, sobre todo, al principio de temporada, el equipo levantinista sufrió, quizás, la derrota más cruel de la temporada. Después de remar a contracorriente, al contar con un futbolista menos tras una dudosa expulsión sobre Unai Vencedor, y de pelear sin descanso por unos puntos que se esfumaron en el momento en el que la victoria sobrevoló los aledaños del Ciutat de València por cómo el Levante luchó hasta el final. Sin embargo, peleando como lo hicieron los granotas hasta el último suspiro, la primera victoria en Orriols caerá más pronto que tarde. Y, de esa manera, el objetivo de la salvación será más alcanzable pese a la multitud de obstáculos que se tendrán que superar.

Sigue faltanto suerte

Da la sensación de que Levante no le ríe la suerte en Orriols. Aun así, lo intenta, aunque se sienta impreciso y, por momentos, atenazado. Inspirado en ocasiones, pero inconcreto en las proximidades de la portería de Radu, le empezó a salir todo en contra cuando, superado el ecuador del primer tiempo, una entrada a la altura del tobillo de Unai Vencedor sobre Ilaix Moriba derivó en la expulsión del ‘12’ levantinista. Alejandro Quintero corrigió su decisión inicial por mediación del VAR. Pasó de cartulina amarilla a roja ante el mosqueo no solo de la grada, sino también de Julián Calero, quien le insistió, al cuarto árbitro, su malestar. Pese a ello, la actuación del colegiado no fue imparcial instantes después.

Calero, durante un partido del Ciutat / E. Ripoll

¿Criterio diferente?

Una acción idéntica, con Marcos Alonso como infractor tras una dura entrada sobre Etta, no pasó de la amarilla, pero revolucionó la sangre de un Levante que contó con dos oportunidades claras de peligro: una chilena del ‘21’, que paró abajo Radu con una soberbia mano, y una mano de Javi Rodríguez dentro del área que el árbitro convirtió en penalti. Sin embargo, el lanzamiento de Etta, además de golpear en el palo, cayó rechazado en un Brugué que la mandó por encima del larguero. Y, para más inri, Óscar Mingueza, tras un saque de esquina ejecutado a la frontal, la colocó en la escuadra de un Ryan que, previamente, evitó una doble oportunidad del Celta tirando de reflejos, pero que ni pudo impedir un gol imparable.

Borja Iglesias, pujando con Manu Sánchez / LaLiga

Olasagasti, en el descanso, entró para cubrir la ausencia de Unai Vencedor y, sobre todo, frenar la sensación de que todo estaba en contra. No obstante, a orgullo, dignidad y coraje nadie le gana a un Levante que se crece en la adversidad. Pareció un segundo tiempo de debilidad. Sobre todo, cuando ni Bryan Zaragoza, con una ofensiva zigzagueante, ni Borja Iglesias, rematando con la testa como si de un martillo pilón se tratase, se quedaron a pocos centímetros de marcar. Pero el Levante se creció. Fue, empujado por un público que no dejó de apretar por los suyos para convertir el Ciutat de València en una caldera, de menos a más. Y tras probar los guantes de Radu por mediación de Etta Eyong, previo a una asistencia trazada con minuciosidad de Carlos Álvarez, el gol terminó llegando en el 66’ a un coliseo de Orriols que estalló de la euforia. Un centro desde la esquina y al corazón del área de Carlos Álvarez, despejado tibiamente por la zaga viguesa, cayó en las botas de un Kervin Arriaga que ya es un referente para el levantinismo. Cogió el escudo, celebró el gol con rabia y lo besó como si jugase en el Levante desde siempre. Su entrega en cada balón, y esfuerzos titánicos en defensa, le aúpan al altar de los que son los ídolos de una parroquia que, por momentos, se sintió cerca de lograr la victoria.

... Y gol en el descuento

Firmes y, sobre todo, fuertes en defensa, e insistentes en ataque, el Levante peleó por unos tres puntos que se le esfumaron casi sin esperarlo, cuando Román, batido el descuento, voleó un balón del cielo y la embocó en el fondo de las mallas. El jarro de agua fría, pese a ello, no disminuyó el aliento del público, consciente de que el Levante, si lucha como en la segunda parte, aun con un jugador menos, terminará logrando el primer triunfo en casa. Y, por consiguiente, la permanencia. Solo hay que insistir… y no dejar de intentarlo.