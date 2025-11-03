'El Misilito' Arriaga hace honor a su apodo y el hondureño ya golea en el Levante

El centrocampista hondureño Kervin Arriagamarcó este domingo su primer gol con el Levante, en la derrota de su equipo ante el Celta de Vigo (1-2) en el Ciutat de València, y pudo, por fin, hacer honor a su apodo, 'El Misilito', al confirmar con un derechazo desde dentro del área su potencia en el disparo.

Arriaga aprovechó un balón suelto en el segundo palo en un saque de esquina para, de volea y con tiro cruzado, colocar el momentáneo 1-1 y redondear así un gran partido a nivel individual, que, eso sí, estuvo empañado por el 1-2 anotado por el Celta de Vigo en el minuto 91.

El hondureño, que llegó al Levante este verano tras abonar al Partizán de Belgrado medio millón de euros, explicó en julio los motivos de su apodo.

"Empezó por mi padrastro. Crecí con él, a él le decían 'Misil' y, luego, fui cogiendo la fama porque dicen que tengo buena pegada en los tiros libres o el balón en movimiento. De ahí me quedé con 'El Misilito'", indicó el centrocampista americano.

Arriaga, de 27 años y con contrato en el Ciutat hasta junio de 2028, se ha convertido en un jugador fundamental para su entrenador, Julián Calero, quien, según desveló recientemente, ya había recomendado su fichaje al Levante antes de que el americano aterrizara en el Real Zaragoza en enero de 2025 cedido desde el Partizán.

El centrocampista, un '6' de manual, ha demostrado en apenas un par de meses una gran capacidad física, buen toque de balón y una jerarquía en el campo inusual para haber debutado en Primera División esta temporada.

No fue nada fácil, sin embargo, la adaptación de Arriaga al Levante y Primera División. El hondureño llegó a Valencia en la segunda mitad del mes de julio, con la pretemporada ya en marcha, ya que había participado con su selección en la Copa Oro, torneo en el que Honduras llegó hasta la semifinal con Arriaga como uno de los jugadores más destacados.

El futbolista hondureño sufrió en los primeros días de agosto una lesión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda y no debutó con el Levante hasta la cuarta jornada del campeonato de LaLiga EA Sports, al disputar cinco minutos en el empate a dos ante el Real Betis en València.

Kervin Arriaga durante el encuentro ante el Real Madrid / LaLiga

Entró poco a poco en el equipo para cuidar al máximo sus molestias en la rodilla izquierda, en la que luce habitualmente un vendaje funcional. Ya fue titular en Getafe en la séptima jornada y desde entonces ha encadenado cuatro encuentros consecutivos de forma completa, pese a que Calero ha tenido que medir sus esfuerzos por su participación con su selección.

Vital para Honduras

Su importancia con Honduras es a la vez un quebradero de cabeza para Calero. De hecho, en el siguiente parón en LaLiga, el combinado americano jugará dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 y Arriaga tiene programado un choque ante Costa Rica solo 48 horas antes que el derbi del Levante ante el Valencia en Mestalla del 21 de noviembre.

Arriaga, nacido en Puerto Cortés en 1998, jugó con Platense FC y Marathón en su país y dio el salto a Estados Unidos con el Minnesota.

Su buen hacer en la MLS llamó a la atención del Partizán de Belgrado en julio de 2024, aunque su experiencia en Serbia no salió como esperaba y la cesión en el Zaragoza le sirvió para que el Levante se fijara en él y pudiera cumplir su objetivo de debutar en Primera División en España.