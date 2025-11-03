Los 'poquitos' castigan al Levante

Transcurridas once jornadas de liga, y sumando nueve puntos en su casillero de puntos después de su frustrante derrota contra el Celta, el Levante siente que el fútbol no hace justicia con lo que ejerce jornada tras jornada. A veces, tiene la sensación de que hasta la suerte le da la espalda. Pasó frente a los de Claudio Giráldez, donde los levantinistas mostraron un espíritu resiliente que se esfumó en los últimos minutos tras pelear contra viento y marea prácticamente todo el encuentro. El conjunto dirigido por Julián Calero se repuso a una expulsión superado el ecuador del primer tiempo y a un penalti fallado que, dos minutos después, se tradujo en el primer gol en contra del Celta, obra de Óscar Mingueza. No obstante, el tanto de Miguel Román en el descuento tiró por tierra todo el esfuerzo de un equipo que, independientemente del adversario, se desfonda.

Poco hay que reprocharle a un Levante que, con sus armas, pugna por permanecer en una de las mejores ligas del mundo. A pesar de ello, y más en el fútbol de élite, los detalles marcan la diferencia. Y son los que están castigando al Levante, hasta el punto de que Calero los lamentó en rueda de prensa. “Hay tarea en todas las áreas. Hemos ido ganando muchos partidos que no los hemos terminado de cerrar. Tenemos que aprender a cerrar los partidos. Hemos tenido ventajas como el día del Barça y tenemos que manejarlas mejor. Hoy hemos empezado perdiendo y le hemos dado la vuelta con uno menos, el equipo compite. ‘Poquitos…’ Qué lástima que este ‘poquito’ que nos ha faltado aquí, el ‘poquito’ de allí y otro ‘poquito’ de acá nos habrían dado 4 o 5 puntos más que nos pondrían extraordinariamente bien en la clasificación. Podríamos tener algunos puntos más, pero no hay excusas. Hay que remangarse y ponerse el mono de trabajo. No entiendo otra forma de ver las cosas. El equipo no da la sensación de entregar ningún partido. Nos falta dar la puntilla”.

Los ‘poquitos’ que han lastrado al Levante tienen nombres y apellidos. No proceden de términos actitudinales, sino de detalles puntuales. Tres puntos se han esfumado en tres descuentos diferentes: Alavés, Barça y Celta, los tres encuentros finalizados con derrota. A su vez, los levantinistas desaprovechan cuatro ventajas que derivaron en unidades perdidas por el camino. Además del Barça, sucedió contra el Betis, en Getafe y en Mallorca. De 2-0 ante los culés a 2-3, de 2-0 a 2-2 frente a los béticos y de 0-1 a 1-1 contra los getafenses y mallorquines. No obstante, el infortunio también juega sus cartas. Hasta contra el Madrid, recortando diferencias y sintiéndose fuerte para igualar a 2 en partido, cayó en la trampa y cometió un penalti sobre Mbappé minutos después que dejó sentenciado el duelo. Y, hace poco más de una semana, Morales falló en Son Moix un mano a mano claro en el tiempo de descuento que hubiera supuesto el 1-2 favorable a los valencianos. Los detalles marcan la diferencia hasta el punto de que se distinguen en ‘poquitos’, tal y como lo calificó Julián Calero en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Celta. Pese a ello, el técnico insiste en que el equipo no deje de trabajar porque rebosa compromiso e implicación, convencido de que el fútbol dejará de darle la espalda más pronto que tarde. No obstante, al Levante le falta que la moneda caiga de cara, pese a que el calendario no sea del todo favorable, para coger, definitivamente, ritmo de permanencia.