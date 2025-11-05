"La idea es tratar de clasificar al Mundial con Honduras, recuperarme lo antes posible y jugar el Derbi"

La Honduras de Kervin Arriaga está muy cerca de volver a jugar un Mundial 11 años después. Una victoria contra Nicaragua, y un empate entre Costa Rica y Haití, le daría al país del centrocampista del Levante un billete para la cita que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. De lo contrario, se la jugaría contra Costa Rica en un partido que se disputará en la madrugada del miércoles 19 de noviembre, a poco menos de 72 horas de que el conjunto dirigido por Julián Calero afronte el Derbi en Mestalla contra el Valencia.

La escasa diferencia entre la cita ante los costarricenses y la de los valencianistas tiene en vilo al levantinismo, consciente de que, de producirse el segundo partido internacional, su pulmón en la medular aterrizaría en la capital del Turia con muy poco descanso. En óptimas condiciones físicas, Kervin Arriaga ha sido una pieza inamovible en el centro del campo de Julián Calero y su despliegue, tanto en defensa como en ataque, eleva el nivel de un Levante que se beneficia de sus prestaciones. Por ello, Orriols cruza los dedos para que Honduras no se la juegue ante Costa Rica, aunque Kervin Arriaga, de clasificarse previamente para el Mundial, es partidario de regresar a España con mayor antelación para preparar, sin complicaciones, el Derbi frente al Valencia.

Kervin Arriaga ante el Real Madrid / LaLiga

“Estamos a un paso del Mundial, que es ganar uno de los dos partidos y depender de un resultado de los rivales. Si ganamos el primer partido y hay un empate entre Costa Rica y Haití, hablaré con el entrenador para ver si puedo volver antes. La idea es ir y tratar de clasificar al Mundial con mi Selección, ya que es un sueño para cualquier jugador, y cuando esté aquí recuperarme lo antes posible para jugar el Derbi. Espero que, en este viaje, las lesiones me respeten para poder seguir sumando minutos con la Selección y con el Levante”, dijo en rueda de prensa.

Hombre del momento

Kervin Arriaga es la máxima referencia de Honduras y sus notables actuaciones en el Levante le impulsan a ser el líder que guía a su país hacia el Mundial. Calero, uno de sus principales valedores en su llegada a Orriols, lo mima para que sea diferencial en el césped y que sus actuaciones contribuyan en resultados positivos. Ganen, empaten o pierdan los granotas, Kervin Arriaga rinde de manera notable. Y su rendimiento sobre el terreno de juego provoca que la afición le brinde muestras de cariño constantes que el ‘16’ quiso devolver en la celebración de su gol contra el Celta.

“Creo que por el cariño que la afición me brinda, y también por el cariño que el equipo tiene hacia mí, lo que tenía pensado desde mi llegada aquí a Valencia, representar de la mejor manera al Levante. Anotar gol en una de las mejores ligas es algo bonito. Lo pensé y no dudé en hacerlo, señalar al escudo que estoy representando y defendiendo”. No obstante, Arriaga quiere que su gran momento no se detenga. Busca seguir progresando sin ponerse límites. “Lo doy todo en el campo, no me gusta guardarme nada. No hay un techo para mí, uno va a llegar hasta donde Dios quiera. Ojalá me respeten las lesiones, pero siempre hay mucho que mejorar y aprender todavía”, comentó.