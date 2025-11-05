En Directo
"Lo doy todo en el campo, no me gusta guardarme nada"
El centrocampista hondureño, uno de los más destacados del equipo esta temporada, toma la palabra
Kervin Arriaga toma la palabra. El centrocampista hondureño, uno de los más destacados del equipo esta temporada, habla en rueda de prensa que arranca a las 13:30 horas.
Directo | Kervin Arriaga toma la palabra en el Levante
Finaliza la rueda de prensa de Kervin Arriaga.
Cariño en Honduras
Los hondureños somos muy cariñosos. Lo tomo con tranquilidad. Si mañana juego bien soy el mejor y si no soy el peor. Trato de manejarlo desde un nivel estable. Motiva. Agradezco a todos que me han recibido bien.
Atlético de Madrid
A todos los jugadores le apetece jugar estos partidos. Vamos a trabajar este partido para tratar de sumar.
Qué es lo que le pide Calero
Estar atento a las coberturas y estar cerca de la acción. Me pide sobre todo equilibrio.
Echar raíces en el Levante
No sabría decir con exactitud. Mientras esté aquí daré todo por la institución. Estoy a gusto.
Crecimiento de Kervin Arriaga
Me gusta entregarme. Creo que no hay un techo para mí. Uno va a llegar hasta donde Dios quiera y las lesiones quieran. Ojalá me respeten mucho, pero tengo que mejorar todavía.
Revoluciones
Soy un obrero, me gusta trabajar y en el campo lo doy todo. No me gusta guardarme nada.
Estado físico de Kervin Arriaga
En el transcurso de la semana trato de dosificar las cargas y Calero confía tanto en mí como en la plantilla. Vamos a tratar de cambiar esto lo más pronto posible. Arrastro unos problemas en la rodilla desde Zaragoza, pero trato de hacer todo lo que me dicen los doctores para estar al cien por cien.
Mundial
Hace años que no se nos da. Dependemos de otros resultados pero si ganamos el primer juego tomaremos una decisión para llegar al partido de aquí. Si no respetaré al técnico de Honduras.
Celebración con el escudo
Agradecimiento por lo que la gente me ha dado a mí. Quiero representar de la mejor manera al Levante. Anotar gol en los primeros momentos. Señalar el escudo que defiendo y estoy representando.
