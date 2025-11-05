"Lo doy todo en el campo, no me gusta guardarme nada"

Estado físico de Kervin Arriaga

En el transcurso de la semana trato de dosificar las cargas y Calero confía tanto en mí como en la plantilla. Vamos a tratar de cambiar esto lo más pronto posible. Arrastro unos problemas en la rodilla desde Zaragoza, pero trato de hacer todo lo que me dicen los doctores para estar al cien por cien.