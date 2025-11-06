La baja de Vencedor abre la puerta del once del Metropolitano a Olasa

La baja por sanción del centrocampista del Levante UD Unai Vencedor en el partido del sábado ante el Atlético en Madrid le da la posibilidad a su compañero Jon Ander Olasagasti de regresar al once inicial.

Vencedor fue expulsado con roja directa en el partido del pasado domingo ante el Celta de Vigo y, de este modo, el entrenador Julián Calero se verá obligado a modificar su once para buscar un acompañante en la medular al hondureño Kervin Arriaga.

En principio, el relevo natural sería Olasa, que solo ha sido titular dos partidos esta campaña. Su última titularidad fue el pasado 23 de septiembre ante el Real Madrid (1-4) y, desde entonces, ha participado desde el banquillo en otros cuatro partidos.

Olasa ya fue el elegido por Calero el pasado domingo, cuando en el descanso optó por el jugador vasco para reforzar el centro del campo tras la expulsión de Vencedor antes de la media hora de juego.

Elgezabal, una opción más remota

Sin Pablo Martínez, que se recupera de un esguince de tobillo, otra opción más remota para Calero es colocar al central Unai Elgezabal como pivote en una demarcación en la que actuó hace diez días en la primera ronda de la Copa del Rey en Orihuela.

Tampoco está al cien por ciento el centrocampista Oriol Rey, que causó baja primero ante el Real Mallorca y luego frente al Celta de Vigo por un proceso vírico que, según desveló Calero, le ha hecho perder hasta cinco kilos.

El centrocampista catalán, que incluso estuvo ingresado alguna noche en el hospital durante su convalecencia, ya ha participado en las dos últimas sesiones con aparente normalidad.