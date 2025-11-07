En Directo
"Les he pedido a mis jugadores que sean valientes"
Calero viaja al Metropolitano sin miedo, sabiendo que "si te haces pequeño no tienes ninguna opción", pero consciente de que tendrán que sacar "una versión superlativa" para estar en disposición de sumar ante el Atlético
Calero habla de la última hora antes de medirse al Atlético de Madrid. La rueda de prensa arranca a las 12:25 horas.
Síguela en directo, aquí:
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero, previa al partido contra el Atlético de Madrid.
Planes de los internacionales
Insistirle a Laliga si le parece bien que llegue un día antes y si cree que es la forma de proteger a la competición. Si están de acuerdo, estaré de acuerdo con ellos. Lo que tenemos es que cuidar la competición y los jugadores. Voy a intentar tener disponibles.
Renovación de Calero
Por desgracia la vida no te da para largos plazos. Y el fútbol, menos. Hay que vivir día a día. Tengo alguna situación personal que te da a entender que no puedes hacer planes. No quita para que diga que estoy a gusto y bien. Soy entrenador, sé quién es el responsable si las cosas no salen bien. Es mi agente y Danvila los que hablan. Me despistaría de mi objetivo de salvar al equipo con el fútbol que tenemos. Si cumples objetivos se pueden hablar de cosas, pero, si no... Creo que es paso a paso. Y lo que tenga que ser, será. En Valencia me siento muy identificado con la gente. En el club trabajo a gusto.
Visitar un campo como el Metropolitano
Este tipo de partidos se necesitan manejos especiales. La impresión del estadio puede sentir vértigo. Saber que el campo sigue siendo el mismo. A partir de ahí saber lo que es no tener el calor de nuestra gente ante un grande. Se necesita manejo de fútbol. Saber cuándo correr, parar el juego, llevarlo al terreno que quieres... Todo significa experiencia. Sabemos que no somos el equipo más experto, pero tenemos nuestra calidad. Vamos a ver si se nos da. A lo mejor sale un pollito con plumas y con ganas.
Delantera
Vamos a manejar, dentro de nuestro modelo, estructuras que irán variando. La lesión de Espí es una pena. Se había puesto en el peso y la dinámica adecuada. Es un chico que nos aporta cosas. Tenemos a Koya, Morales, Etta, Brugué... Siempre iremos con la misma idea. No hacerte más pequeño de lo que eres ni más grande. Se trata de potenciar lo que tienes.
Aspecto mental
Tenemos que ser conscientes de que en cada partido hay que hacer corchetes. Que no nos pese para lo siguiente. A nivel competitivo le hemos mostrado todo lo que hicimos y podemos potenciar. Nos ha tocado hacer trabajo para estar limpios. Si arrastramos miserias de un partido a otro nos va a ir mal. El equipo se ha recuperado mentalmente y sabemos dónde vamos. Si vas con miedo te va a dar lo mismo que siendo valiente. Les he pedido a mis jugadores que sean valientes.
Alternativas en el once
Tenemos alternativas. Oriol puede ayudar. No sabemos cuál va a ser el guion necesitamos jugadores. Metimos a Elgezabal en Orihuela pero no es su posición. Si llega el caso lo podríamos valorar. Todos son adaptaciones. A mí me gusta lo específico. Tenemos que apañarnos. Vamos a ver dónde nos pone el fútbol.
Semana Champions para el Atlético
Tienen un nivel de jugadores y de banquillo tan grande que es hasta perjudicial. El jugador que entra tiene hambre de hacer muchas cosas. Puede hacer muchos cambios y eso da otra vez nuevas ilusiones. No creo que vaya a afectar de martes a sábado. Con 4 días, en un equipo tan grande como el Atlético de Madrid...
Concentración hasta el final
Ojalá fue concentración. Ha sido un tema de pequeños detalles que hay que ajustar. Cuando trabajas, sumas un punto que era trabajado... Ese poso te lo dan los partidos en Primera. Creo que lo podemos hacer. A veces te pasa en repetidas ocasiones pero también en lo contrario. Hay que poner el punto sobre la i.
Pablo Rosón
Dependíamos de ver a Oriol. No tocaremos el filial, que es importante. Rosón es interesante. Si lo llevo es para poder utilizarle, no para pasearle.
- La última vuelta de tuerca de Corberán en busca de soluciones
- Novedades importantes en las obras del Nou Mestalla
- La agencia de David Villa ficha a Quique Sánchez Flores
- Copa del Rey: Fecha, hora y dónde ver gratis el sorteo de la segunda eliminatoria
- Zalgiris Kaunas, el líder de la Euroliga, pondrá a prueba al Valencia Basket
- El Valencia viaja a Qatar dentro del 'plan Gourlay'
- Ribera: 'Ahora tenemos una patata caliente
- Rafa Benítez vuelve a ganar en Europa... ¡una década después!