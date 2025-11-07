"Les he pedido a mis jugadores que sean valientes"

Renovación de Calero

Por desgracia la vida no te da para largos plazos. Y el fútbol, menos. Hay que vivir día a día. Tengo alguna situación personal que te da a entender que no puedes hacer planes. No quita para que diga que estoy a gusto y bien. Soy entrenador, sé quién es el responsable si las cosas no salen bien. Es mi agente y Danvila los que hablan. Me despistaría de mi objetivo de salvar al equipo con el fútbol que tenemos. Si cumples objetivos se pueden hablar de cosas, pero, si no... Creo que es paso a paso. Y lo que tenga que ser, será. En Valencia me siento muy identificado con la gente. En el club trabajo a gusto.