Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

"Les he pedido a mis jugadores que sean valientes"

Calero viaja al Metropolitano sin miedo, sabiendo que "si te haces pequeño no tienes ninguna opción", pero consciente de que tendrán que sacar "una versión superlativa" para estar en disposición de sumar ante el Atlético

Rueda de prensa de Calero antes del Atlético - Levante

Rueda de prensa de Calero antes del Atlético - Levante / LUD

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Calero habla de la última hora antes de medirse al Atlético de Madrid. La rueda de prensa arranca a las 12:25 horas.

Síguela en directo, aquí:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents