Levante UD
Y si sí... con esperanza y valentía
El Levante UD y su doble cara de la moneda —espíritu combativo, sacrificio y fuerte de visitante; desaciertos defensivos, mala fortuna y lesiones varias— aterrizan en tierras madrileñas ante todo un Atlético, con la determinación e ilusión de asaltar el inexpugnable Metropolitano
Sus precedentes hazañas (dos victorias en feudo rojiblanco) elevan la confianza del grupo para creer en sus opciones hasta el final
