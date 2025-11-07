Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Levante UD

Y si sí... con esperanza y valentía

El Levante UD y su doble cara de la moneda espíritu combativo, sacrificio y fuerte de visitante; desaciertos defensivos, mala fortuna y lesiones variasaterrizan en tierras madrileñas ante todo un Atlético, con la determinación e ilusión de asaltar el inexpugnable Metropolitano

Sus precedentes hazañas (dos victorias en feudo rojiblanco) elevan la confianza del grupo para creer en sus opciones hasta el final

Los jugadores del Levante celebrando el gol de Arriaga ante el Celta de Vigo

Los jugadores del Levante celebrando el gol de Arriaga ante el Celta de Vigo / LALIGA

Marcos Abad

València
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents