Las memorables hazañas del Levante ante todo un Atlético

Creer, creer y creer. Esa es la palabra más repetida en el vestuario granota antes de medirse las caras ante uno de los tres mejores equipos españoles de la historia: el Atlético de Madrid. Un duelo de máximo calado, de una exigencia y dificultad que, asusta tanto por equipo y jugadores como por el factor campo, pero ante el cual, el Levante, no quiere achantarse, sino mostrar ese compromiso, valentía y unión vigorosa, capaz de vencer a cualquiera. Por lo menos de, mediante un compromiso defensivo fuerte y una alta efectividad ofensiva, competir y pelear hasta el final. Luego ya se verá si el resultado acaba siendo mejor o peor, pero tiene que quedar constancia de esa imagen combativa... si no, el encuentro puede dejar unas facturas deportivas/futbolísticas muy dolorosas a la entidad.

No obstante, a lo largo de la historia, los de Orriols han demostrado ser un auténtico 'verdugo' para el conjunto rojiblanco, logrando machadas que le valieron el entonces apodo de 'matagigantes'. Esta etiqueta, clarividente y representativa, advertía de esa maestría del Levante contra los miuras españoles, como son el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, ante los que, con garra y determinación, ha logrado resultados históricos que muchos granotas recuerdan... y no es para menos. Esas noches legendarias, donde todo un Ciutat de Valencia bajo una pasión y fe desgarradora de los levantinistas, hacían del estadio una fortaleza difícil de batir para estos clubes. Aquel 5-4 ante el conjunto blaugrana (2018), el 1-0, con golazo de Morales contra los merengues (2020) o el 2-1, con la sentencia de Rossi en el tramo final, frente a los del Cholo Simeone. Además, estos logros se extienden también como visitantes... con empates/victorias de mérito. Muchos recuerdos bonitos, sensaciones especiales y hazañas que tanto el equipo como la afición quiere volver a repetir. No hay mejor momento que este sábado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, un encuentro arduo y que necesitará de 'once guerreros' más los valientes suplentes para asaltar un fortín verdaderamente inexpugnable, aun sin conocer la derrota.

Partido de Copa del Rey Levante UD vs Atletico de Madrid / JM LOPEZ

El Atlético asusta en casa

Aunque parezca raro... los milagros 'existen' en el Metropolitano, y no siempre a favor del Atlético de Madrid. En las últimas décadas, tanto el Estadio Vicente Calderón como el actual feudo rojiblanco, han sido verdaderos bastiones de guerra para los del Cholo Simeone, lugares donde si ya es difícil presionar/dominar a los locales, imagínate ganar allí, una fidedigna Odisea para cualquiera. Los atléticos siempre han mostrado una versión mejorada bajo el ánimo incansable de su gente: un equipo altamente competitivo, compacto, peleón y con una defensa prácticamente inquebrantable. Desde 2017, el estadio sufrió esa metamorfosis dejando atrás recuerdos únicos e imborrables para trasladarse al Riyadh Air Metropolitano.

Aunque el cuerpo físico de aquel mítico estadio ya no está... el alma y la vitalidad rojiblanca sigue intacta, compartida con una de las aficiones más intensas y leales de Europa. Ahora, ese factor campo sigue siendo diferencial para el cuadro madrileño, un rincón novedoso y colosal, pero que ya ha vivido una temporada mágica: campeón de la Liga en la campaña 2020/2021. El Atlético siempre será un rival temible como local: lleva doce partidos consecutivos sin perder en casa, en todas las competiciones. Su última derrota se remonta al 2 de abril de 2025, por 0-1 ante el Barcelona en Copa del Rey. La anterior también fue ante los de Hansi Flick, por 2-4 en Liga. Todavía no han perdido esta temporada en Liga en casa: son el tercer mejor local con 16 puntos, con cinco victorias y un empate.

Los milagros 'existen' en el Metropolitano

A pesar de todo, el Levante, sin temor; con profesionalidad y coraje, se plantará este sábado 8 de noviembre ante todo un Atlético y en el Metropolitano, para volver a hacer historia... respaldado por esas tardes/noches míticas. Sus escasos puntos, ser un recién ascendido y no haber pisado aún ningún estadio de todo un coco de Primera, podrían ser desventajas considerables pero, este equipo sabe lo que es sufrir, luchar y sacrificarse por este escudo y por su afición. Lo cierto es que, desde 1963/1964 hasta la actualidad, granotas y colchoneros se han enfrentado en 39 ocasiones, con 10 victorias para el Levante (25,6%), 22 triunfos para el Atlético (56,4%) y 7 empates (17,9%). Aunque parezca desfavorable esta estadística, es un aliciente demoledor para que los de Orriols confíen con argumentos empíricos en sus opciones.

Además, en los últimos cinco encuentros, el equipo granota sale vencedor: dos victorias, dos empates y una derrota (por 0-2 en los octavos de Copa del Rey de la 21/22). De hecho, tanto en la temporada 2020/2021 como en la 2021/2022, el Atlético no ganó ninguno de los cuatro partidos. En esos dos años, el Levante logra dos resultados históricos en feudo rojiblanco: 0-2 con Paco López (jornada 24) y 0-1 con Lisci (jornada 21), respectivamente. En casa, firman tablas en ambos partidos. Asimismo, el conjunto granota ha conseguido otra victoria más como visitante, está vez en el Calderón, cuya fecha trata de 2006/2007. El duelo, correspondiente a la ida de la cuarta ronda de Copa del Rey, terminó con derrota colchonera por 0-1, aunque posteriormente, en la vuelta, empatarían a 1-1 con derrota levantinista en penaltis (2-4). Por tanto, los de Orriols saben lo que es ganar en tierras madrileñas... y quieren, con humildad y trabajo, intentar repetir alguna de estas hazañas.

El Levante logra una victoria histórica por 0-2 ante el Atlético en el Metropolitano / RTVE

El Ciutat, un campo 'maldito' para los rojiblancos

Por su parte, donde verdaderamente el Levante ha logrado 'intimidar' en los últimos años al Atlético de Madrid ha sido en el Ciutat de València, un campo 'maldito' para los del Cholo Simeone (70% de las victorias). Tanto es así que, más allá de las siete victorias como local (35%) de los diez triunfos totales, para el equipo rojiblanco y su afición, visitar el feudo granota siempre ha supuesto un inconveniente/desventura que ha crecido con los años. De los otros 13 enfrentamientos entre ambos clubes en feudo levantinista, cinco terminaron en empate (25%) y ocho para el Atlético (40%). El último gran triunfo granota data de la temporada 2015/2016, con victoria por 2-1. Aquel año no fue un grato recuerdo para el Levante: los de Rubi descendieron a Segunda División como colistas, para 'a posteriori' subir de nuevo con Muñiz. Además, de los últimos 12 encuentros en casa: cuatro victorias, tres derrotas y cinco empates, otra estadística que refuerza el poderío levantinista junto a su gente.

El Levante rasca un punto en el Ciutat ante el Atlético (2-2) / EFE

Los enfrentamientos se extienden a Segunda División

Esta historia entre granotas y colchoneros no trata solo de Primera División o de la Copa del Rey, también se extiende a Segunda División, donde se cruzaron en varias temporadas. En la categoría de plata del fútbol español, entre el 2000/2002, ambos clubes se han visto las caras cuatro veces, con saldo negativo para el Levante: una victoria, un empate y dos derrotas. En la 2000/2001, el cuadro granota (con Granero como entrenador) logró un triunfo histórico por 4-1 ante el Atlético de Madrid, en el Ciutat de València. El siguiente compromiso, de ese mismo año, terminó con empate 1-1 en feudo rojiblanco. No obstante, al año siguiente no hubo la misma fortuna: dos victorias colchoneras campaña en la que consiguieron el ascenso a Primera División como líderes, con 79 puntos. Todo ello, bajo las órdenes de una leyenda del fútbol como es Luis Aragonés. Por su parte, el recorrido del Levante por Segunda División se extendió de 1989 a 2004, fecha del ascenso con Manolo Preciado, aunque al año siguiente volvieron a descender, para regresar al instante, en 2006, a Primera con Mané.