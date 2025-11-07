Problemón para el Levante de cara al Derbi contra el Valencia

Que LaLigano tiene en mucha estima a algunos clubes parece un hecho, no hay más que ver algunas declaraciones públicas de sus representantes o los horarios con los que castigan a sus aficionados. Está claro que hay semanas en las que todos los días hay algún partido que afecta a un equipo español.

Lo cargado de un calendario tan poco ajustable lleva a que nunca llueva a gusto de todos y más cuando algunos equipos condicionan los horarios por tener que disputar encuentros de competiciones europeas entre semana. Luego llega la Copa del Rey o los partidos de selecciones. Es ley de vida. El problema llega cuando varias cosas coinciden demasiado o afectan en exceso a unos clubes más que a otros. Y es que, además de LaLiga y la RFEF, las televisiones tienen mucho que decir, ya se sabe.

Polémico horario del Derbi entre Valencia y Levante

El caso es que LaLiga sorprendió a propios y extraños cuando programó todo un Derbi entre Valencia CF y Levante UD para el viernes 21 de noviembre a las 21 horas. Resulta extraño, ya que ese tipo de encuentros suelen caer en sábado o domingo para facilitar el movimiento de aficionados en diferentes medios de transporte y ofrecer una gran asistencia al estadio. Ya lo dijo Calero en rueda de prensa e incluso el propio Levante UD pidió el cambio de fecha para el duelo por lo poco razonable que resultaría mantenerla como está. Por el momento, LaLiga no ha respondido favorablemente.

Australia juega en Nueva York dos días antes

Por otro lado, y más allá de las preferencias de clubes y aficionados, el conjunto granota puede añadir un problema extra. Y es que Mathew Ryan, su portero titular y exjugador del Valencia CF, juega un partido con su selección el día 19. Y además lo juega en Nueva York (EEUU), donde Australia juega su segundo encuentro semanal ante Colombia como parte de los amistosos preparatorios para el Mundial 2026.

El partido internacional se disputa en la madrugada del 18 al 19 (hora española), por lo que ese mismo día, unas horas más tarde, podría subirse a un avión para volver a España. Quizá a Madrid y de ahí en AVE a Valencia, todo ello arrastrando un importante jet lag.