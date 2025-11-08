Levante UD
Laura Coronado lidera la Liga F en paradas
- La portera del Levante lidera las estadísticas totales de paradas (82), de paradas dentro delárea (26) y de promedio de paradas por partido (12).
- Este domingo, 9 de noviembre, visita a su exequipo: el FC Badalona Women
Si Laura Coronado fuese un animal, sería un pulpo. Si fuese un personaje de ficción, sería Spiral. Pero lejos de ser una villana, es la salvavidas de un Levante UD que juega cada jornada con el abismo. En los siete partidos que ha defendido la portería, ha emergido como la figura destacada del equipo —frente al Alhama fue nombrada MVP del partido—. Y eso dice mucho de una portera que ha encajado 14 goles.
La portera gironina está viviendo su primera temporada como granota. Llegó al conjunto levantinista en el mercado estival procedente, precisamente, de su próximo rival: el FC Badalona Women, conocido entonces como Levante Badalona. En el equipo catalán, Laura Coronado estuvo tres temporadas, pero fue en la última, en la 2024/25, cuando ganó mayor protagonismo y alternó bajo palos con María Valenzuela, ex jugadora del Levante. En esa campaña disputó diez encuentros y logró dejar su portería a cero en dos de ellos: primero en la victoria por 2-0 frente a su equipo actual, el Levante, y después en el triunfo por 1-0 ante el Madrid CFF.
Los números la avalan
Ser portera y estar entre las mejores —por no decir la mejor— de su equipo puede apreciarse de dos formas relacionadas entre sí: en la facilidad con la que las rivales generan peligro y en cómo ella resuelve esas situaciones de forma notable, con intervenciones que reflejan todas sus virtudes. En el partido frente al Alhama, le paró un penalti a Belén Martínez, frente al Sevilla puso una mano dura a la falta botada por Rosa Márquez que iba con muy mala uva y contra el Real Madrid sacó con los puños el disparo de Athenea del Castillo.
Con sus actuaciones, Laura Coronado lidera diferentes estadísticas en Liga F: es la portera con mayor número de paradas (82), la que más paradas a realizado dentro del área (26) y la que tiene un mayor promedio de paradas por partido (12). Su principal perseguidora es Antonia Canales, guardameta del FC Badalona Women, quien, jugados nueve partidos, ha protagonizado 68 paradas. Así que el partido de este domingo (12:00 horas / DAZN) ofrecerá una gran batalla en las porterías.
