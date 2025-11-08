Laura Coronado lidera la Liga F en paradas

Si Laura Coronado fuese un animal, sería un pulpo. Si fuese un personaje de ficción, sería Spiral. Pero lejos de ser una villana, es la salvavidas de un Levante UD que juega cada jornada con el abismo. En los siete partidos que ha defendido la portería, ha emergido como la figura destacada del equipo —frente al Alhama fue nombrada MVP del partido—. Y eso dice mucho de una portera que ha encajado 14 goles.

La portera gironina está viviendo su primera temporada como granota. Llegó al conjunto levantinista en el mercado estival procedente, precisamente, de su próximo rival: el FC Badalona Women, conocido entonces como Levante Badalona. En el equipo catalán, Laura Coronado estuvo tres temporadas, pero fue en la última, en la 2024/25, cuando ganó mayor protagonismo y alternó bajo palos con María Valenzuela, ex jugadora del Levante. En esa campaña disputó diez encuentros y logró dejar su portería a cero en dos de ellos: primero en la victoria por 2-0 frente a su equipo actual, el Levante, y después en el triunfo por 1-0 ante el Madrid CFF.

Los números la avalan

Ser portera y estar entre las mejores —por no decir la mejor— de su equipo puede apreciarse de dos formas relacionadas entre sí: en la facilidad con la que las rivales generan peligro y en cómo ella resuelve esas situaciones de forma notable, con intervenciones que reflejan todas sus virtudes. En el partido frente al Alhama, le paró un penalti a Belén Martínez, frente al Sevilla puso una mano dura a la falta botada por Rosa Márquez que iba con muy mala uva y contra el Real Madrid sacó con los puños el disparo de Athenea del Castillo.