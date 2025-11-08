"Somos conscientes de que nos espera un año complicado"

Análisis de la derrota

Cuando vienes a un estadio como el Metropolitano, una cosa es lo que quieres hacer y otra lo que puedes hacer. Nos ha costado al principio y entrar en el partido como queríamos. Después del empate hemos tenido buenos minutos,alguna transición y defendido bien el área. En la segunda parte el equipo estaba razonablemente bien hasta el 2-1. El 3-1 ha sido un error. Hemos conseguido el 3-2, aunque nos lo hayan anulado. Tenemos que dar algo más. Esto se trata de puntuar.