"Somos conscientes de que nos espera un año complicado"
Calero lamenta la derrota pese a que reconozca la gran labor que ha hecho el equipo durante varias fases del partido y tiene "la sensación de que nadie se interpone en la visión de Oblak" durante el gol anulado a Carlos Álvarez
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero tras la derrota contra el Atlético de Madrid.
Cambio de sistema
Intentábamos que Elgezabal nos ayudara en salida de tres y luego defender en el medio para no perder metros. Hemos defendido bien área. A mí me gusta que los centrocampistas sean centrocampistas y no centrales pero las circunstancias nos han obligado a que sea así.
Lagunas en defensa
Estamos trabajando en ello. No tenemos los mejores lanzadores ni los mejores rematadores. Es una parte más del juego a la que tratamos de sacar resultados aunque a veces no nos salen las cosas tal y como las preparas.
Sin resultados positivos
Somos conscientes de que nos espera un año complicado. Tenemos que convivir en arenas movedizas. Hay que tener claro el camino e ir sacando puntos. Tal y como estamos compitiendo, creo que cuando cojamos el punto de madurez en la categoría los vamos a sacar. No podemos decidir dónde puntuar. Hay que competir y seguir creyendo pese a la dificultad. Si entramos en descenso no nos tenemos que poner nerviosos.
Gol anulado a Carlos Álvarez
Ha sido todo muy sutil, así que prefiero no pitar. No es una jugada sencilla pero tengo la sensación de que nadie se interpone en la visión de Oblak. Hace intención de ir hacia el balón, pero con la imagen tengo la sensación de que no es ni fuera de juego. En todo caso, habría sido 3-2, que habrían sido otros minutos finales.
Análisis de la derrota
Cuando vienes a un estadio como el Metropolitano, una cosa es lo que quieres hacer y otra lo que puedes hacer. Nos ha costado al principio y entrar en el partido como queríamos. Después del empate hemos tenido buenos minutos,alguna transición y defendido bien el área. En la segunda parte el equipo estaba razonablemente bien hasta el 2-1. El 3-1 ha sido un error. Hemos conseguido el 3-2, aunque nos lo hayan anulado. Tenemos que dar algo más. Esto se trata de puntuar.
Arranca la rueda de prensa de Julián Calero tras la derrota contra el Atlético de Madrid.
