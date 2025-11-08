Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

"Somos conscientes de que nos espera un año complicado"

Calero lamenta la derrota pese a que reconozca la gran labor que ha hecho el equipo durante varias fases del partido y tiene "la sensación de que nadie se interpone en la visión de Oblak" durante el gol anulado a Carlos Álvarez

Julián Calero durante el Atlético - Levante

Julián Calero durante el Atlético - Levante / EFE

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents