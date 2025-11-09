Etta Eyong, convocado con Camerún para buscar la clasificación al Mundial
La selección africana cuenta con la estrella granota de cara al play-off decisivo para estar en la gran cita de Estados Unidos, Canadá y México en 2026
Redacción SD
Camerún se juega la clasificación al Mundial de Fútbol 2026 durante este parón internacional y no quiere hacerlo sin Etta Eyong. La estrella granota ha sido convocada por su Selección para el play-off clasificatoria de África mediante el que tratará de inscribir su nombre en el sorteo de la próxima edición del mejor torneo de selecciones del Mundo.
Las semifinales tendrán lugar el jueves 13 de noviembre, mientras que la final se celebrará el domingo día 16. Estos encuentros se disputarán en Rabat, Marruecos. Camerún se medirá en la semifinal a la RD Congo y el ganador de dicho compromiso se enfrentará al vencedor de la semifinal disputada entre Nigeria y Gabón.
Etta, en su mejor momento
Se trata de la segunda convocatoria de Etta Eyong con Camerún después de su debut oficial el pasado mes de octubre. El jugador granota disputó los dos partidos del último parón internacional ante Mauricio y Angola, siendo titular en ambos. En este Play-off clasificatorio para el Mundial tratará de dar continuidad al gran momento de forma que vive en el Levante UD para liderar a su selección hacia la gran cita de Estados Unidos, Canadá y México.
