El Levante UD rechaza una oferta millonaria por Etta Eyong

Una vez sobrepasado el mercado de verano, entrado en dinámica deportiva y merodeado el mes de octubre/inicios de noviembre, empieza el 'festival' de nombres de cara a posibles refuerzos en las llamadas 'operaciones invernales'. Este período, menos contundente y agresivo en cuanto a nuevos fichajes y cantidades invertidas, sirve para dos cosas: corregir/mejorar la plantilla tras completar la primera parte de la temporada; y prever/cerrar futbolísticas que, o terminan contrato o están cerca de hacerlo con mucha competencia entre clubes. Este año, dentro de toda esta ecuación, y con tan solo el 31% de LaLiga escrutada (doce jornadas), hay un nombre, un fenómeno, y una ilusión compartida por muchos equipos, tanto españoles como europeos, que está revolucionando a todos: Karl Edouard Blaise Etta Eyong, más conocido entre los granotas como 'Etta'. Su persona, su enorme potencial y sus goles no solo retruenan y son celebrados por el Ciutat de València, sino también por toda España y Europa.

Una 'estrella' ha florecido en Orriols

Ese carisma, poderío físico, capacidad de revalorización y sobre todo, letalidad goleadora asombran a cualquiera. Todo ello, le convierte en uno de los activos más cotizados en estos momentos, con una larga lista de pretendientes (de gran nivel) que pugnarán por llevarse a la joya levantinista. El delantero de 22 años, con un valor de mercado según 'Transfermakt' de 20 millones de euros y con contrato vigente en Orriols hasta 2029, está brillando por tierras granotas, y cada día/semana que pasa sigue ese proceso de mejora, desarrollo y crecimiento imparable. En la puerta del Ciutat, de forma implícita y nombrada por afición, está puesto ese cartel de "estrella", uno de esos jugadores capaces de ser determinantes, un 'killer' que, en apenas dos meses de competición, ya está entre los tres máximos goleadores de la Liga con seis dianas por detrás de Mbappé y Julián. A ello se le suman tres asistencias, es decir, ha contribuido en nueve goles con el Levante UD (cinco goles y una asistencia) y Villarreal CF (un gol y dos asistencias).

Desde que llegase a tierras valencianas, el delantero camerunés ha jugado todo: acumula 729 minutos en nueve titularidades consecutivas (más los 257 min con el Villarreal en tres partidos), y forma una dupla junto a Iván Romero implacable, suman nueve goles, es decir, representan un 56,25% del caudal ofensivo del Levante. Un jugador franquicia, fiable e indiscutible para Calero, la referencia en ataque. Más allá, de su tremenda capacidad y efectividad goleadora, destaca su sacrificio, pelea constante y presión agresiva en campo rival. Esta temporada en LaLiga, suma 20 entradas, 32 recuperaciones y 10 posesiones ganadas en tercio ofensivo, lo que demuestra su compromiso constante en tareas defensivas y esos continuos duelos con los defensas. Su fortaleza física y velocidad punta son dos virtudes que complementan a la perfección con ese olfato goleador, tanto aéreo como terrestre.

Etta Eyong pugnando un balón ante Giménez en el Metropolitano / LALIGA

Muchas ofertas, una millonaria rechazada

Muchos son los clubes que se interesan diariamente por Etta Eyong, cuyos intereses no pasan desapercibidos por el jugador y su entorno. La afición granota, consciente de la categoría de su artillero, no desea desprenderse de él, más bien envejecer juntos durante varios años más, y al ser posible... hasta la eternidad. La afición está encantada con su gran desempeño y su profesionalidad. Cierto es que, estas peticiones (un dato utópicos) están fuera de realidad, ya que, hasta la fecha, su calidad y rendimiento superlativo, atrae y mucho a equipos dispuestos a dejarse una fortuna por el jugador. Un anhelo común sí, pero un sueño complicado de convertir en realidad. No obstante, lo más importante es cumplir con su principal función: marcar los máximos goles posibles para ayudar al equipo a lograr la permanencia, luego ya verá... aunque el otro lado positivo es la millonada que podría dejar su venta. Por su parte, el Levante ha rechazado una oferta de 30 millones de euros del CSKA Moscú, según informa el periodista Ben Jacobs. A pesar del buen salario incluido en la operación, marchar a tierras rusas no es del atractivo del delantero granota.

Así lo ha confirmado el máximo accionista del conjunto granota, Pepe Danvila: "Por Etta nos llegan ofertas todos los días". En una entrevista con 'GiveMeSport', el internacional con Camerún ha resaltado la importancia de ayudar al equipo a alcanzar su ansiado objetivo. "Vine aquí para jugar con regularidad y ayudar al Levante a mantenerse en LaLiga. La clave de mi racha goleadora esta temporada es simplemente el trabajo duro. Y sin mis compañeros, tampoco sería posible", comentó Etta. La promesa levantinista ha generado una ola de popularidad —pugnan grandes equipos—, y ha marcado una tendencia creciente —entre los más jóvenes—. Todo ello, ha despertado pasiones entre trasatlánticos españoles: tanto Barcelona como Real Madrid está muy interesados en su fichaje. Ambos equipos buscan un delantero completo, que reúna tres aspectos: calidad, instinto goleador y proyección... y actualmente, el más querido por todos es Etta Eyong.

Ante estos rumores que lo vinculan fuertemente con culés y merengues, el camerunés asegura sentirse "muy halagado". "Significa mucho porque demuestra que mi esfuerzo está dando sus frutos". No obstante, también despejó todo tipo de dudas al respecto y su mente solo están en Orriols: "Pero ahora mismo estoy centrado únicamente en el Levante y no le presto atención a las demás noticias". Además, también se llenó de elogios hacia la máxima competición inglesa, otro de "sueños" por cumplir algún día. "Creo que tengo la calidad necesaria para triunfar en la Premier League y que mi estilo se adapta bien al fútbol inglés. Soy fuerte físicamente y sé asociarme bien con mis compañeros", manifestaba Etta. Según destaca Ben Jacobs, United, Chelsea y Arsenal tienen en la punta de mira al atacante levantinista. También alabó tanto al equipo mancuniano —con quien comparte afinidad por su compañero de selección Mbeumo— como a los de Stamford Bridge —su sueño personal y con Drogba, como uno de sus referentes—.

Etta Eyong, durante el encuentro ante el Oviedo / LALIGA

El Levante lo tiene claro: "no a su venta"

Ante todo el gran revuelo formado en las últimas semanas, y que se va a extender en el tiempo... la postura del Levante es clara y tajante: Etta Eyong no está en venta, como mínimo seguirá en la disciplina granota hasta verano. Tanto el conjunto granota como el delantero camerunés forman una retroalimentación beneficiosa para ambas partes: el atacante ayuda con sus goles, asistencias e implicación máxima al equipo; a la vez que acumula minutos de calidad, protagonismo y el apoyo constante de todos los granotas. Y para lograr esa permanencia no hay mejor jugador que el ex del Villarreal..., un pilar fundamental en los intereses del club.

El consejero del Levante, en una entrevista con Radio Marca Valencia, ha despejado todo tipo de dudas sobre el futuro del jugador en Valencia. "De Etta nosotros recibimos ofertas casi todos los días, pero el jugador no se va a vender. No se va a cerrar una operación en invierno para salir en verano, imposible. Este invierno no va a salir". Además, ha asegurado que el "Barcelona no ha llamado", y la "Premier tampoco", confirmaba Danvila de forma tajante y segura. En cuanto a términos contractuales, Etta Eyong tiene una claúsula de 30 millones de euros, el submarino amarillo un derecho de tanteo (igualar la oferta de otro club interesado) y una serie de plusvalías repartidas entre ambos clubes dependiendo del montante de la oferta.