El polémico gol anulado a Carlos Álvarez que indigna a los granotas

Indignación máxima en Orriols con el último veredicto de Gil Manzano en el Metropolitano. Tanto Julián Calero como la afición granota ha mostrado su descontento tras el polémico gol anulado a Carlos Álvarez ante el Atlético de Madrid, pero sobre todo, por el criterio dispar y distinta vara de medir en otros equipos, jugadores y partidos. La pregunta más recurrente es: ¿Por qué unas acciones sí se penalizan y otras no...? Una pregunta cuya respuesta siempre parece clara, pero no acaba de esclarecerse: las jugadas se miden por y bajo el reglamento arbitral. Hasta ahí, queda claro y comprensible, e incluso totalmente respetado. La polémica llega cuando, en paralelo, a un equipo concreto le ocurre una situación similar, con características semejantes, pero... que terminan con un dictamen distinto. Ahí reaparece esa incertidumbre persistente de muchos clubes españoles que no comprenden las explicaciones/argumentos que ofrecen los árbitros al respecto. Esa nube de dudas hacia el arbitraje español no deja de crecer... y para paliarlas se deberían dar respuestas coherentes, precisas y transparentes.

En cuanto a lo que la jugada se refiere, en el tramo final del encuentro ante los del Cholo Simeone, el conjunto granota dispuso de un libre directo (falta lateral), cuyo desenlace terminó en un disparo directo a la puerta defendida por el esloveno. La ocasión terminó por ser el 3-2 para los granotas y... aunque en primera instancia los jugadores levantinistas celebraron el gol, Gil Manzano, tras una revisión posterior en el VAR, cambió su decisión para señalar un fuera de juego previo por interferencia de Matías Moreno en el campo visual de Oblak. Tal y como se confirma en el audio de revisión subido por la RFEF, en esa conversación entre el árbitro principal y la sala de videoarbitraje, ambos concluyen que hay infracción previa al tanto por parte del argentino, al incurrir en fuera de juego y molestar al guardameta esloveno.

No obstante, teniendo en cuenta que la falta se lanza desde la banda derecha —sin estar alineado ni en línea recta a Oblak— los granotas entienden que la presencia de Matías en la jugada no impide al portero colchonero atrapar el balón, y no le obstruye en demasía como para condicionar la jugada. Además, en la imagen que enseña el VAR, no queda del todo claro esa posición antirreglamentaria. De hecho, sacan al jugador del Levante tapando a su adversario, y en esa imagen estática, se observa la rodilla de Gallagher en una posición más adelantada a la del defensa. Aunque difícilmente hubiera cambiado el desenlace final, ese gol de Carlos hubiera provocado una coyuntura distinta: una última reacción valiente del conjunto de Orriols, ya volcado en área rival, para tratar de empatar el partido.

La incomprensión de Calero

Por su parte, Julián Calero, en la rueda de prensa posterior al encuentro, se mojó tras la acción del gol de falta de Carlos Álvarez, y manifestó su descontento e incomprensión por la consecuencia de esa jugada. "No es una jugada sencilla. La sensación que tengo es que nadie se interpone en el campo visual de Oblak, porque la falta es lateral. El jugador que queda atrás, cuando va a meter el pie, el balón ya ha rebasado a Oblak. Es cierto que, hace intención de ir hacia el balón, pero tengo la sensación de que ni siquiera estaba en fuera de juego. La imagen de la televisión enseñaba el hombro, con lo cual no era ni fuera de juego", afirmaba el técnico madrileño.

En efecto, según la regla 11 de la IFAB en el reglamento arbitral, sobre el fuera de juego establece que se sancionará a un jugador en fuera de juego cuando interviene/participa de forma activa "al jugar o tocar un balón pasado por un compañero", o interfiriendo en el juego del adversario de diversas maneras: "impidiendo que juegue o pueda dar el balón, al obstruir el campo visual del adversario, disputándole un balón e intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en el adversario". Por tanto, si Matías Moreno está en situación antirreglamentaria, sí que se podría condenar la jugada con infracción al condicionar a Oblak. No obstante, no queda claro si es un fuera de juego posicional, y si realmente tiene tanta influencia en la trayectoria del gol.

La imagen del VAR sobre la falta directa de Carlos Álvarez / RFEF

Una acción similar en el gol del Celta

La indignación de la afición levantinista no viene porque sí... sino porque, en el pasado encuentro de Liga ante el Celta de Vigo en el Ciutat, entienden que en el disparo lejano de Mingueza que termina en gol, Borja Iglesias está en fuera de juego e interviene en la jugada dificultando el campo visual de Mathew Ryan. Una situación prácticamente análoga a la de Carlos Álvarez, con dos jugadores que aparecen en escena en ambos tantos. Por lo tanto, ese criterio no acaba de quedar claro, ya que estas dos jugadas se juzgaron de forma diferente: la del Celta con gol legal, la del Levante con gol ilegal. Esto hace que crezcan aún más esos interrogantes acerca del funcionamiento del VAR y las decisiones de los árbitros. ¿Cuándo realmente un jugador interviene de forma directa en el campo visual del portero? Este tipo de jugadas se repite de forma constante en los partidos, aunque no acaba de quedar claro ese grado de interferencia y la probabilidad para restringir las posibilidades de acción del guardameta.

Además, Burrull, analista arbitral de Radio Marca, considera que "Al menos debía haber sido revisado por Alejandro Quintero en el VAR. Borja Iglesias se encuentra en fuera de juego y bajo mi punto de vista interfiere en la jugada porque trata de rematar el balón, obstaculizando la visión del guardameta".